  • BIST 2.233,24
  • Altın 916.835
  • Dolar 14.6812
  • Euro 16.3041
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Ukrayna: Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor

» »
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, çevrim içi brifingde yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 75 bin sivili Mariupol'dan çıkarabildiklerini söyledi.
Ukrayna: Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinde 100 bin sivilin acil tahliye edilmeyi beklediğini, tahliye bekleyenlerin kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler olduğunu vurguladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, çevrim içi brifingde yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 75 bin sivili Mariupol'dan çıkarabildiklerini söyledi.

Vereşuk, "Şimdi 100 bin sivil acil tahliye bekliyor. Bunlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler." dedi.

 

"Mariupol'de 5 bin kişi hayatını kaybetti"

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından bu yana 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rus tarafı sivillerin güvenli tahliyesi için daha önce sözler vermiş fakat tahliyeler yine Rus ordusunca engellenmişti.

Bugün Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığı ile sivillerin bir kısmının daha tahliye edilmesi planlanıyor ve bunun için Mariupol'a 45 otobüs gönderildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaşın başlamasından bu yana 100’den fazla Ukraynalı çocuk öldürüldü31 Mart 2022 Perşembe 12:18
  • Financial Times: İstanbul’daki müzakerelere rağmen Batı, Putin’e “tam baskıyı” sürdürüyor31 Mart 2022 Perşembe 11:46
  • Ermeni çetelerin 1918'de katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor31 Mart 2022 Perşembe 11:32
  • Eduard Basurin: Artık Ukrayna'nın bir parçası olmamız mümkün değil31 Mart 2022 Perşembe 11:17
  • Rusya-Ukrayna savaşı: İngiliz The Guardian gazetesinden kapsamlı Türkiye analizi31 Mart 2022 Perşembe 10:37
  • İsviçre Covid-19 Yasaklarını Tamamen Kaldırıyor30 Mart 2022 Çarşamba 17:09
  • Ukrayna: Çernobil’de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin30 Mart 2022 Çarşamba 14:35
  • Çernihiv Valisi: Rusya'nın saldırılarında azalma yok30 Mart 2022 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna: Rusya İstanbul'da ilk kez bizi dinledi30 Mart 2022 Çarşamba 12:22
  • Ukrayna: Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi devam ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti