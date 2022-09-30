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Ukrayna, NATO üyeliğine başvuruyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.
Ukrayna, NATO üyeliğine başvuruyor

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya dahil edilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı. Böylelikle Rusya, kendi topraklarına kattığı 4 bölge ve Kırım ile Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini ilhak etti.

Putin’in hamlesinden sonra Rusya ile müzakere masasına oturmayacaklarını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını açıkladı. Zelenskiy, “Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek” ifadesini kullandı.

ABD’DEN RUSYA’YA KARŞI HAMLE

ABD yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerindeki “ilhak” kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

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