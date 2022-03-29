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Ukrayna, Rus ajanlarının kimliklerini ifşa etti

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Ukrayna, Rusya'da Sovyetler Birliği dönemindeki KGB'nin devamı olan, iç güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinden sorumlu Rusya Güvenlik Servisi'nde (FSB) çalışan 620 gizli ajanın kimliklerini açıkladı.
Ukrayna, Rus ajanlarının kimliklerini ifşa etti

Ukrayna, Rusya'da Sovyetler Birliği dönemindeki KGB'nin devamı olan, iç güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinden sorumlu Rusya Güvenlik Servisi'nde (FSB) çalışan 620 gizli ajanın kimliklerini açıkladı.

Ukrayna'nın yayınladığı listede ajanların kimlik bilgileri, telefon numaraları, ev adresleri, finansal bilgileri ve hatta yeme alışkanlıkları bile yer aldı. Listedeki FSB ajanlarından birinin Skype'taki isminin “jamesbond007” olması dikkat çekti. Bir ajanın pahalı arabalardan hoşlandığı, birinin de fazla alkol tüketerek trafik kurallarını sürekli ihlal ettiği sızdırılan belgelerde yer aldı.

Ukraynalı yetkililer, listedeki Rus ajanlarının Avrupa ülkelerinde “suç niteliğindeki faaliyetlere karıştıklarını” öne sürdü. Ukraynalı yetkililer ajanlara ait bu bilgilerin nasıl ele geçirildiğini açıklamadı ancak Rus istihbarat birimlerine yönelik eski sızıntılardan faydalanıldığı tahmin ediliyor.

“PUTİN, İSTİHBARAT YETKİLİLERİNİ EV HAPSİNE GÖNDERDİ”

“Moskova'yı utandıracak sızıntı” olarak nitelendirilen ifşa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı üst düzey FSB üyelerini ev hapsine gönderdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. Kendisi de eski bir KGB ajanı olan Putin'in Ukrayna işgaliyle ilgili hassas planların Batılı istihbarat kurumlarına sızdırıldığından şüphelendiği için bu adımı attığı belirtilmişti.

Putin'in Ukrayna savaşındaki başarısızlıklardan Rus istihbaratını sorumlu tuttuğu da iddia edilmişti. Gözaltına alındığı söylenen isimler arasında FSB'nin dış istihbarat biriminin başındaki Sergey Beseda ve yardımcısı Anatoli Bolyuk da vardı.

FSB içinden bir ajan da bu ay başında Rus istihbarat kurumuna bağlı görevlilerin Ukrayna işgalinden haberdar olmadığını söylemiş ve işgali “büyük başarısızlık” olarak nitelemişti.

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