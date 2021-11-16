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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Ukrayna'da salgında en yüksek günlük can kaybı: 838 ölüm

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Ukrayna'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 838 kişinin yaşamını yitirdi. Bu sayı ile birlikte "en yüksek günlük can kaybı" kayıtlara geçmiş oldu.
Ukrayna'da salgında en yüksek günlük can kaybı: 838 ölüm

Ukrayna'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 838 kişinin yaşamını yitirdi. Bu sayı ile birlikte "en yüksek günlük can kaybı" kayıtlara geçmiş oldu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 112 bin 896 kişiye COVID-19 testi yapılırken, 16 bin 308 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 833 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 salgınında en fazla günlük can kaybı gerçekleşti.

Ülkede 4 Kasım'da 27 bin 377 ile "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedilmişti.

Tam aşılananların sayısı 9 milyona yaklaştı

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 268 bin 88 kişiye aşı yapıldı.

Ülkede tek doz aşılananların sayısı 12 milyon 331 bin 550 olurken, iki doz uygulananların sayısı 8 milyon 887 bin 415 kişi oldu.

1 Kasım'dan itibaren başkentte tedbirler artmıştı

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Salgının durumuna göre ülkede bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızıya" ayrılıyor.

Kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, şehirde 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve tedbirler artırılmıştı.

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