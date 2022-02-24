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Ukrayna'da yaşananlara UEFA'dan tepki

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Ukrayna'da yaşananlara UEFA'dan tepki
Ukrayna'da yaşananlara UEFA'dan tepki

UEFA'dan yapılan açıklamada, uluslararası toplumun Avrupa'daki güvenlik durumuna ilişkin endişesinin paylaşıldığı belirtilerek, "Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalıştığının vurgulandığı açıklamada, UEFA İcra Kurulunun yarın olağanüstü toplanacağı ve alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla yarın TSİ 12.00'de, İcra Kurulunun olağanüstü toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Yarınki toplantıda, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerinin değiştirilmesi bekleniyor.

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