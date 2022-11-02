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Ülkede şaşkınlık büyük: Eski sağlık bakanı yarışma programına gitti

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Covid-19 salgını sırasında İngiltere'nin sağlık bakanı olarak görev yapan fakat corona virüsü kısıtlamalarını deldiği ortaya çıkmasıyla istifaya zorlanan Matt Hancock, "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here" isimli yarışma programına katılma kararı aldı.
Ülkede şaşkınlık büyük: Eski sağlık bakanı yarışma programına gitti

İngiltere’nin tartışma yaratan eski sağlık bakanı Matt Hancock yaptığı hamlelerle gündemden düşmüyor…

Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde Covid-19 kısıtlamalarını delen ve yanında çalışan ve evli olan Gina Coladangelo isimli kadınla öpüşürken görüntülenen Hancock, İngiltere’de çok sevilen “Survivor” benzeri bir yarışma programına katılma kararı aldı.

Yarışmada Boy George, Mike Tindall ve Olivia Attwood gibi isimler de yer alacak.

Kabinede görev almamasına rağmen bağımsız milletvekili olarak çalışmaya devam eden Hancock, “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here” (Ben bir ünlüyüm… Beni buradan çıkarın) isimli yarışma programının çekimleri için Avustralya’ya gitti.

Avustralya’da açıklamalarını sürdüren Hancock, yarışma programına katılmasını haklı göstermeye çalışmaya devam etti. Hancock, “Halen anayasal olarak acil konular için bana erişebilirler. Bence siyasetçiler insanlarla ve halkla bir araya gelebilecek her fırsatı değerlendirmeli” dedi.

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Covid-19 salgınının en yoğun günlerinde yanında çalışan bir kadınla öpüştüğü ortaya çıkan Hancock istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yarışma programına katılarak kendisinin de bir insan olduğunu göstermeyi amaçladığını söyleyen Hancock’a İngiliz siyasetçiler de tepki gösterdi. Muhafazakar Parti’den Tim Loughton, “Bu tamamen şımarıklık ve Avustralya’da ormanda olduğu süre boyunca maaşında kesintiye gidilmesi gerekiyor” dedi.

Hancock, ödül kazanması durumunda gelirini bağışlayacağını söyledi. Hancock, “Yarışma programlarına küçümser bir tavırda yaklaşıyoruz fakat burada görmemiz gereken şudur, bu platformlar genç nesle ulaşmak ve bir mesaj vermek için ideal bir alandır” ifadesini kullandı.

Hancock, “Delirmedim ya da sarhoş değilim” diyerek aldığı kararın arkasında durduğunu da dile getirdi.

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