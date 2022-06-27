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UNESCO'dan Mali'deki iklim değişikliğiyle mücadele için 08 milyon dolarlık 9 proje

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Mali'de iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele amacıyla 208 milyon dolarlık 9 projeyi hayata geçirecek.
UNESCO'dan Mali'deki iklim değişikliğiyle mücadele için 08 milyon dolarlık 9 proje

UNESCO Mali Direktörü Edmond Munkala yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin ülkedeki etkilerini azaltmak için UNESCO’nun Mali’nin 10 bölgesinde 9 proje gerçekleştireceğini söyledi.

Projelerin toplam maliyetinin 208 milyon dolar olduğunu belirten Munkala, finansman için yakında bağışçılara ulaşılacağını kaydetti.

Projelerle, su kaynaklarının koordineli yönetilmesiyle iklim değişikliğinden etkilenen halka yardım edilmesi planlanıyor.

Sahel bölgesinde yer alan Mali’de çalışan nüfusun yüzde 80’i tarım ve hayvancılık sektöründen para kazanıyor.

Birleşmiş Milletlerin Sahel’deki iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin 2021’de yayımladığı rapor, Sahel’de yağış mevsiminin düzensizleştiği ve sıcaklığın dünya ortalamasına göre 1,5 kat daha hızlı arttığını ortaya koymuştu.

Raporda, kısalan ve düzensizleşen yağış mevsimi nedeniyle Mali’nin tarım kapasitesinin yüzde 40 azaldığı belirtilmişti.

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