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UNICEF ve DSÖ'den kırmızı alarm: Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti, durum kötüleşecek

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Birleşmiş Milletler Çocuk Ajansı UNICEF, "Son 72 saatte yüzlerce İsrailli ve Filistinli çocuk hayatını kaybetti, çok daha fazlası yaralandı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze'ye önceden gönderilen sağlık malzemelerinin tükendiğini açıkladı.
UNICEF ve DSÖ'den kırmızı alarm: Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti, durum kötüleşecek

İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim`den bu yana sürüyor. Saldırılarda İsrail`de hayatını kaybedenlerin sayısı 900`ü aştı. Gazze ve Batı Şeria`daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 143`ü çocuk, 105`i kadın olmak üzere 704`e yükseldi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Ajansı UNICEF, "Son 72 saatte yüzlerce İsrailli ve Filistinli çocuk hayatını kaybetti, çok daha fazlası yaralandı" dedi.

Gazze'ye giden su ve yakıtın kesilmesine yönelik endişe verici kararlar, bölgede yaşanan acıları daha da kötüleştirecek açıklaması yapıldı.

DSÖ ise Gazze'ye önceden gönderilen sağlık malzemelerinin tükendiğini açıkladı.

Ayrıca Gazze şeridine saldırıların başlamasından bu yana 13 sağlık tesisine saldırı yapıldığı DSÖ tarafından doğrulandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi, İsrailli yetkililerin kesinti kararı nedeniyle Gazze'de ciddi bir içme suyu krizi beklediklerini söyledi.

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