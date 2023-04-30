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Ünlü İngiliz yazardan ilginç iddia… “Lisa Simpson otistik olabilir”

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Ünlü yazar, ekranların sevilen yüzlerinden Lisa Simpson gibi tüm dünyada fenomen haline gelmiş karakterlerin otistik olduklarını iddia ediyor.
Ünlü İngiliz yazardan ilginç iddia… “Lisa Simpson otistik olabilir”

Milyonlarca televizyon izleyicisi, onu çevreye ve caz müziğine tutkulu, sekiz yaşındaki ilginç biri olarak tanıyor. Ancak yakında Netflix’e de uyarlanacak olan Geek Girl isimli kitabın yazarı Holly Smale’a göre, Lisa Simpson aslında teşhis edilmemiş otistik bir kız çocuğu olabilir.

Kendisine iki yıl önce otistik teşhisi konulan Holly Smale, kitapların, televizyondaki yapımların ve filmlerin otistik özellikleri onlarca yıldır fark edilmemiş olan karakterlerle dolu olduğuna inanıyor.

Smale’a göre; Lisa Simpson, katı bir doğru ve yanlış anlayışı olan, pek arkadaşı olmayan ve ilgi alanlarına ve hobilerine aşırı odaklanan çok zeki bir kız. Vizyona girdiği yıl adeta bir fenomen haline gelen Amelie, dünyayı duyusal olarak deneyimleyen, tutkulu ve biraz da takıntılı genç bir kadın. LM Montgomery’nin 1908 tarihli Anne of Green Gables romanının adını taşıyan kahramanı fazla güçlü bir adalet duygusuna sahip ve genç yaşta çok yetişkin bir şekilde konuşuyor olmasına dikkat çekiyor.

Smale teşhisiyle ilgili şunları söylüyor: “Bu kadınların, karakterlerin kurguda ve televizyonda var olması harika, böylece kendimizi yansıttığımızı görebiliriz.”

Otistik olduğu düşünülen diğer kurgusal figürler arasında Sherlock Holmes, Harper Lee’nin To Kill A Mockingbird (Bülbülü Öldürmek) adlı romanının münzevi kahramanı Boo Radley ve Tom Hanks’in canlandırdığı Forrest Gump karakteri yer alıyor.

Smale ayrıca, IT Crowd dizisindeki Maurice Moss karakteri ile Netflix’in popüler dizisi The Queen’s Gambit’te Anya Taylor-Joy’un canlandırdığı satranç dehası Beth Harmon’ın da bu kategoride sayılabileceğini söylüyor.

Smale sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Otistik kadın karakterleri ne kadar açık bir şekilde görür ve okursak, otizmli kızlar ve kadınlar kendilerini o kadar az yalnız hissedecek.”

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