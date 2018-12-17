  • BIST 90.750
  • Altın 214,464
  • Dolar 5,3806
  • Euro 6,0992
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Ünlü YouTuber'ın 2 bebeğini çöpe attığı ortaya çıktı

» »
YouTube'da paylaştığı makyaj videolarıyla ünlü olan Alyssa Dayvault'un, 1 yıl içerisinde doğurduğu 2 bebeğini çöpe atarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.
Ünlü YouTuber'ın 2 bebeğini çöpe attığı ortaya çıktı

Olay, 30 yaşındaki  Dayvault'un ABD Güney Carolina'da şiddetli kanama şikayetiyle hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı. 

 

Kısa süre önce doğum yaptığı belirlenen YouTube fenomeni, bebeğini ne yaptığı itiraf edince herkesin kanı dondu.

​Olay yerine giden polis, bebeğin cesedini buldu.

Yapılan inceleme Alyssa Dayvault'un 13 ay önce çöpte ölü bulunan yeni doğmuş başka bir bebeğin de annesi olduğunu ortaya çıkardı.

5 ve 8 yaşlarında iki çocuğu olan kadın için 'çifte cinayet'ten müebbet isteniyor.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 yaşındaki Joshua Trump soyadını değiştirmek istiyor: Bana okulda aptal diyorlar13 Aralık 2018 Perşembe 17:39
  • Kasaba yönetimine her yerden görünen 315 kiloluk heykelle 'hareket çekti'13 Aralık 2018 Perşembe 16:05
  • Porno yıldızı, Trump'a 300 bin dolar ödeyecek!13 Aralık 2018 Perşembe 12:36
  • ABD'den Suudlar'a şok: Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumludur12 Aralık 2018 Çarşamba 17:29
  • ABD'de bir adamdan eşi ile doğacak bebeği arasında seçim yapması istendi: Pişman değilim12 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
  • Rusya, ABD'nin Burnunun Dibine 'Nükleer Bombardıman Uçakları' Gönderdi12 Aralık 2018 Çarşamba 11:08
  • Brezilya'da katedralde silahlı saldırı: 4 ölü12 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
  • Yangında öldüğü zannedilen kedi, yıkıntıların arasında bulundu: Başardın (video)11 Aralık 2018 Salı 14:15
  • İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta kumarda harcadı11 Aralık 2018 Salı 09:29
  • Binlerce müridi olan isim tecavüzcü çıktı10 Aralık 2018 Pazartesi 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti