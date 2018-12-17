Ünlü YouTuber'ın 2 bebeğini çöpe attığı ortaya çıktı

YouTube'da paylaştığı makyaj videolarıyla ünlü olan Alyssa Dayvault'un, 1 yıl içerisinde doğurduğu 2 bebeğini çöpe atarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Olay, 30 yaşındaki Dayvault'un ABD Güney Carolina'da şiddetli kanama şikayetiyle hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı.

Kısa süre önce doğum yaptığı belirlenen YouTube fenomeni, bebeğini ne yaptığı itiraf edince herkesin kanı dondu.

​Olay yerine giden polis, bebeğin cesedini buldu.

Yapılan inceleme Alyssa Dayvault'un 13 ay önce çöpte ölü bulunan yeni doğmuş başka bir bebeğin de annesi olduğunu ortaya çıkardı.

5 ve 8 yaşlarında iki çocuğu olan kadın için 'çifte cinayet'ten müebbet isteniyor.