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Urkiye Mine Balman YDÜ'de panel ile anılacak

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Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman Paneli yarın saat 11.00’de YDÜ Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.
Urkiye Mine Balman YDÜ'de panel ile anılacak

Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman Paneli yarın saat 11.00’de YDÜ Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.

Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, oturum başkanlığını Prof. Dr. Şevket Öznur’un yapacağı panelin katılımcıları; Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Yazar-Şair Havva Tekin, Yazar-Araştırmacı Eralp Adanır olacak.

Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman Paneli yarın saat 11.00’de YDÜ Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.

Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, oturum başkanlığını Prof. Dr. Şevket Öznur’un yapacağı panelin katılımcıları; Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Yazar-Şair Havva Tekin, Yazar-Araştırmacı Eralp Adanır olacak.

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