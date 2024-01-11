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Üstel: Bugün Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz

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Başbakan Ünal Üstel, Dr. Suat Günsel Camii Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, camiyi muhteşem bir eser olarak niteleyerek, "Bugün Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz” dedi.
Üstel: Bugün Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz

Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye ve KKTC'den üst düzey yetkililerin ve birçok İslam ülkesinden temsilcinin katıldığı törenle ibadete açıldı.

Başbakan Ünal Üstel, açılışta yaptığı konuşmaya, bugünün İslam aleminin 3 aylarının başladığı gün ve Regaip Kandili olduğunu hatırlatarak, böyle önemli ve anlamlı bir günde caminin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı ve Regaip Kandilini de kutladı.

Dr. Suat Günsel Camii’nin ülkeye ve İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Üstel, caminin tamamen Kıbrıs Türk halkının ve YDÜ ailesinin eseri olduğunu belirtti. “Bu büyük eser, Anavatanımızın altı minareli camileri arasına katılacak muhteşem bir eser. Bugün Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz” diyen Başbakan,  Günsel ailesine teşekkür etti.

-“Büyük projeler bir bir hayata geçiriliyor”

Kıbrıs Türkü’nün geçmişte maruz kaldığı saldırılara rağmen ezan sesinden vazgeçmediğini vurgulayan Üstel, “1974 Barış Harekatı ile özgürlüğümüze kavuştuk. Türkiye hep yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Bize uygulanan baskılara, ambargolara rağmen asla pes etmedik çünkü Türkiye yanımızdaydı” dedi.

Gazze’de yaşananlara da değinen Üstel, olayı bütün dünyanın seyrettiğini sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin ses çıkardığını kaydetti.

KKTC ile TC’nin birlikte hayata geçirdiği ve geçireceği, su projesi, Ercan Havalimanı ve kabloyla elektrik getirilmesi gibi “dev” projelere de değinen Üstel, büyük projelerin bir bir hayata geçirildiğini söyledi ve bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birçok alandaki projeleri konuşacaklarını da bildirdi.

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