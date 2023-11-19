Üstel’den Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi'ne ziyaret

Başbakan Ünal Üstel, “2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı”na katılmak üzere gittiği Bosna Hersek’te, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’e nezaket ziyaret gerçekleştirdi.
Başbakan Üstel’e ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert eşlik etti.
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