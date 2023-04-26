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Valentin Castellanos, Real Madrid’i tek başına dağıttı

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Şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisinde yer alan Real Madrid, Girona deplasmanında Valentin Castellanos'un tarihi performansına takıldı.
Valentin Castellanos, Real Madrid’i tek başına dağıttı

La Liga 31. hafta karşılaşmasında Girona’ya konuk olan Real Madrid, Valentin Castellanos’un dört gol attığı maçı 4-2 kaybetti ve şampiyonluk yarışında Barcelona karşısında ağır bir yara aldı.

Maçın 12. dakikasında gol perdesini açan Valentin Castellanos, 24’te farkı ikiye çıkardı. Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, 34. dakikada ilk yarının skorunu 2-1 olarak belirleyen golü attı. İkinci yarıya da golle başlayan Girona, 46’da yine Castellanos ile skoru 3-1 yaparken, 62’de bir kez daha sahneye çıkan 24 yaşındaki Arjantinli forvet durumu 4-1’e getirdi. Mücadeledeki gol perdesini 85’te Lucas Vazquez kapattı ve Real Madrid şok bir skorla Girona’ya 4-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla, 65 puanda kalan Real Madrid, ligin bitimine 7 hafta kala bir maç eksiği bulunan lider Barcelona’nın 11 puan gerisinde yer aldı. Girona ise puanını 41 yaptı.

CASTELLANOS: BİR GOL BİLE ATMAK HAYALKEN…

La Liga’da, Real Madrid’e 76 yıl sonra 4 gol atan beşinci isim olan Castellanos, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund formasıyla Madrid’e 4 gol atan Robert Lewandowski’den sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid’e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948) olarak biliniyor.

Maçın ardından duygularını paylaşan Arjantinli futbolcu, “Bırakın dört golü, Real Madrid’e bir gol bile atmak hayal. Dünyanın en iyi kulübünden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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