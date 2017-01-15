Vampir yarasalar, tarihte ilk kez insan kanı ile beslenmeye başladı

Bilim insanları Brezilya'da doğal yaşam alanları tehdit altında olan kıllı bacaklı vampir yarasaların ilk kez insan kanı ile beslenmeye başladığını bulduklarını açıkladı.

.New Scientist'e konuşan Breziya'nın Recife kentindeki Pernambuco Federal Üniversite'sinden Enrico Bernard, ekibiyle birlikte ülkenin kuzeydoğusundaki Catimbau Ulusal Park'ında yaşayan bir kıllı bacaklı vampir yarasa (D.ecaudata) kolonisinden 70 dışkı örneğini incelediklerinde dışkılarda insan kanına rastladıklarını anlattı.15 dışkı örneğinden 3'ünde insan kanında bulunan DNA'lara ratladıklarını belirten Bernard "Oldukça şaşırdık. Bu türler memelilerin kanını emmek üzere uyum sağlamadı" dedi. Geceleri avlanan yarasalar genellikle tek bir hayvandan bir kaşık dolusu kan emiyor. Yarasalar kuşların kanının temel bileşeni olan yağları işlemek üzere gelişmiş canlılar.

İnsanların da arasında olduğu memelilerin kanları ise buna karşın daha yoğun ve yüksek protein içeriyor. Daha önce yapılan araştırmalar çevrede sadece keçi ve domuz gibi memelilerin bulunduğu ortamda bile yarasaların bu canlıların kanlarını içmeyip açlıktan öldüğünü göstermişti.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA VERİLEN ZARAR, YARASALARIN TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR

İnsanların vampir yarasaların doğal ortamına verdiği zararlar bu tercihi değiştirmiş olabilir.Zira, Catimbau Ulusal Parkı'nda birkaç aile ikamet ediyor ayrıca vampir yarasaların olağan avları olan guan ve tinamu gibi kuşlar ormanların tahrip edilmesi ve avlanma sonucu yavaşça yok oluyor.Bernard ve ekibi dışkı örneklerinde çevredeki çiftliklerde yaşayan tavukların kanına da rastladı.Bernard "Vampir yarasalar çevreye uyum sağlıyor ve yeni kaynaklardan yararlanıyor" dedi.Daha önce diğer yarasa türlerinin vahşi domuzların kanı ile beslenmeye başladığı ortaya çıkarılmıştı.Ekibiyle birlikte çevredeki evlerde yaşayan insanları incelemeye başladıklarını aktaran Bernard "Bu kişilerin ne kadar sıklıkla, ne zaman ve ne şekilde ısırıldıklarını bulmak istiyoruz" dedi.

SALGINLARA YOL AÇABİLİR

Kıllı bacaklı vampir yarasaların yeni beslenme alışkanlığı salgınlara yol açabilir. Vampir yarasalar Breziya'da sıklıkla salgın olarak görülen kuduz hastalığının başlıca aktarıcılarından biri.Tarım alanlarındaki vampir yarasalar üzerine çalışan ABD'deki Georgia Üniversitesi'nden Daniel Becker da bu türlerin taşıdığı bulaşıcı hastalıkların incelenmesi gerektiği görüşünde.Becker "Daha önceki çalışmalar vampir yarasaların hantavirüs taşıdığını gösterdi" dedi.Hantavirüs insanlar için ölümcül olabilecek solunum yetmezliğine yol açabiliyor.Kaynak: Vampir yarasalar, tarihte ilk kez insan kanı ile beslenmeye başladı