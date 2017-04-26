Venezuela'da siyasi gerilim

Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) çekilebileceklerini bildirdi.

Rodriguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, bölge ülkeleri dışişleri bakanlarının, Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek üzere Caracas yönetiminin desteği olmadan bir araya gelmesi durumunda, ülkesinin OAS'dan ayrılması için çalışmalara başlanması talimatı verdiğini söyledi.

Rodriguez, "Bölgesel örgütteki ülkelerin, saygı göstermeleri gereken etik ve meşru sınırı çiğneyen, keyfi anayasal ve yasal ihlallerine müsaade etmeyi sürdürmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

OAS elçilerinin, bugün Meksika, Brezilya, ABD ve diğer 13 ülkenin, Venezuela'daki durumu ele almak üzere olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı yapılması teklifini görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

Bu arada, 4. haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının yükseldiği kaydedildi. Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

OAS'dan, kurulduğu 1948 yılından bu yana ayrılan üye olmadı. 35 üyesi bulunan örgütten ayrılmak isteyen ülkeler için nasıl bir süreç izleneceği konusunda belirsizlik bulunuyor.