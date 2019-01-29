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'Venezüella’da yapılmak istenilen, 15 Temmuz’dan farklı değil'

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Venezüella’da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak ilan ettiği günden bu yana bir hafta geride kaldı.
'Venezüella’da yapılmak istenilen, 15 Temmuz’dan farklı değil'

Venezüella’da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak ilan ettiği günden bu yana bir hafta geride kaldı.

Bu süre zarfında Amerika Birleşik Devletleri hemen koşulsuz olarak Guaido’yu Venezüella’nın devlet başkanı olarak tanıdı. Avrupa Birliği ise, Karakas’ın erken seçimi ilan etmemesi durumunda Guaido’yu geçici başkan olarak tanıyacağını ilan etti.

Peki Batı, Venezüella’da ne yapmaya çalışıyor? Yeni renkli devrimi gerçekleştirme girişimi başarılı olacak mı? Bundan 2,5 yıl önce Batı’nın desteğiyle yapılan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye’de, Venezüella’daki durum nasıl değerlendiriliyor?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Latin Amerika İş Geliştirme Derneği (LAİGED) Başkanı Erdoğan Gündüzpolat, şu değerlendirmelerde bulundu.

Batı, Venezüella’da ne yapmaya çalışıyor? Başarılı olacak mı?

Batı, Venezüella’da seçimle iktidara gelmiş bir devlet başkanını, bütün hukuk kurallarını ihlal ederek devirmeye çalışıyor. Batı’nın yaptığı şey, tamamen hukuk dışı bir girişim. Ama Batılı ülkeler Venezüella’da başarılı olamayacaklar.

Batı, Nicolas Maduro’yu bir insan hakları ihlalcisi olarak göstermeye çalışıyor. Batı’nın bu çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Batı’nın Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler tarihine baktığımızda uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda karnesi çok iyi değil. Dolayısıyla Venezüella gibi bağımsız bir ülkeye bu tip ithamlarda bulunmak çok gerçekçi gelmiyor. Batı, sadece çıkarlarını düşünür ve insan hakları savunuculuğunu işine geldiği zaman yapar.

Bundan 2.5 yıl önce bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye’de, Venezüella’daki durum nasıl değerlendiriliyor? İki olay arasında bir paralellik kurulabilir mi?

Türkiye’de Batı bir darbe modeli geliştirmeye kalktı. Ama halkımız ve Cumhurbaşkanımız, geçmişe dayanan tecrübelere dayanarak bunu engelledi. Batı’nın şu anda Venezüella’da yapmaya çalıştığı şey, aslında Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmaya çalıştığı darbe girişiminden farklı bir şey değil. Benzerlik çok. Neredeyse aynı senaryoyu uygulamaya çalışıyorlar. Venezüella’da Batı tarafından atanan başkan, halk tarafından bilinmeyen, tanınmayan bir kişiliğe sahip. Batı, kendisine göre bir model hazırlamış ve o modeli de dayatmaya çalışıyor. Aynen 15 Temmuz’da Türkiye’ye yaptığı gibi.

Rusya ve Türkiye’nin, Venezüella’da yaşanan olaylara ilişkin tutumu aynı. Birlikte neler yapabilirler?

Rusya’nın Latin Amerika ile ilişkileri çok eskilere dayanıyor. Türkiye, son yıllarda dış poltikasında Latin Amerika siyasetini güçlendirmeye başladı. Ankara’nın bir Latin Amerika stratejisi oluşturuldu. Bence hem Rusya hem Türkiye Latin Amerika’da işbirliği geliştirmek konusunda aynı konsepte sahip. Bunu geliştirmek lazım. Ortadoğu’daki Rus-Türk işbirliğinin, Latin Amerika’da da temellerini atıp gerek ekonomik gerek stratejik alanda ortak işbirliği modelleri geliştirmemiz gerekiyor.

Kaynak: Sputnik

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