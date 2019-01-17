Victoria Beckham kendi kanından krem yaptırdı

İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham'ın eşi moda tasarımcısı Victoria Beckham, kendi kanından yaptırdığı kremi takipçilerine duyurdu.

Krem için 8 bin lira harcayan Beckham, ürününü takipçilerine sosyal medya hesabından tanıttı.

Instagram hesabından ürünün fotoğrafını paylaşan Beckham "Dr. Barbara bu kremi benim kanım ve hücrelerimden yaptı. Bu krem inanılmaz derecede sivilcelere ve yaşlanmaya etkili" diye yazdı.