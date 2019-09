VİP'ten valizler dolusu para geçiren "solcu bakan" kim?

Kamuoyu dün Kıbrıs Gazetesi'nde Can Sarvan'ın yazısnı okudu ve kim bu "solcu bakan" diye sordu.

İşte Can Sarvan'ın Kıbrıs Gazetesi'ndeki yazısı...

Ercan Havalimanı… VIP salonu… Sene 2018… 4’lü koalisyon dönemi... Bir ‘iş insanı’ ile çok yakın ilişkiler kuran, ‘sol’ bir partiden seçilmiş bir siyasetçi elinde valizi ile VIP’den geçiyor. Valizin içi, iş insanının Türkiye’ye ulaştırmak istediği çok yüksek miktarda para ile dolu… Para yasal yollarla kazanılmış olmadığı için yasa dışı yollarla Ercan’dan uçurulmak zorunda. Meblağ, sol değerlere sahip çıktığını söyleyen siyasetçi ile VIP’ten bir kez değil, tam iki kere yollanıyor! Solcu geçinen politikacı aynı iş insanının epey varlıklı, yabancı bir müşterisini de VIP’ten geçiriyor. Artık iktidarda olmadıklarından, şu aralar pek yakın dostu iş insanın ofisinde daha sık görülüyor.

Kıbrıs Türk solu en acıklı günlerini yaşıyor. TDP’si, CTP’si ile solun her yanıyla döküldüğü bir siyaset sahnesinde popülizm tavan yapmış durumda. Seçmenlerle molehiya ayıklayan, her gördüğüne sarılan, Ankara’nın Kıbrıs politikalarını muhalefetteyken bile eleştiremeyen, bireyselleşmiş, karaktersizliğini ne yapsa gizleyemeyen zavallılaşmış bir sol. ‘Very important person’lar VIP geçişlerini maşalıkta kullanıyor. Mal varlıklarını açıklarken aldıkları kredileri listeliyor ancak hesaplarında biriken yüksek meblağları gizliyorlar. Hoş, yeni yapılan evlerin altına yerleştirilen çelik kasalar ne güne duruyor? Sanmayın ki sadece Türkiyeli VIP’lerin oğulları ve kızları ile Kıbrıs’a gönderilen paralar villaların altındaki o çelik kasalarda... Özgürgün’ün kabarık banka hesaplarının ortaya çıkması sonrasında Kıbrıs Türk siyasetinde yeni trend, gömülü çelik kasalar... Banka hesaplarına rüşvet parası yatırmak ve evdeki ayakkabı kutularında para/komisyon saklamak out; gizli, gömülü çelik kasalarsa very trendy...



