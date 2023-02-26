Vodafone Park’ta AKP protestosu: Hükümet istifa

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maç öncesine, siyah beyazlı taraftarların AKP hükümetine protestosu damga vurdu. Beşiktaşlı taraftarların protestosu maç sırasında da devam etti.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta siyah beyazlı taraftarlar hükümeti istifaya çağırdı.

Süper Lig'deki erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu gün karşılaşacak olan iki ekip, deprem felaketi nedeniyle ertelenen maç için yeniden sahaya çıktı.

Maç öncesi tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar Antalyasporlu deplasman tribünün de katılımıyla ‘hükümet istifa’ sloganları attı. Bir grup taraftarın da istifa seslerini ıslıkla bastırmaya çalışması dikkat çekti.

OYUNCAKLAR ATILDIĞI SIRADA DA ‘İSTİFA’ SESLERİ

Vodafone Park’ta depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirecekleri atkı ve bere dışında pelüş oyuncakları (Sert olmayan ve 40 cm’i geçmeyecek ebatlarda) Vodafone Park’ın zeminine attı.

O sırada da yeniden ‘hükümet istifa’ sesleri yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yine protesto tezahüratları yapan Beşiktaşlı taraftarlar, bir süre yine “Hükümet istifa” diye bağırdı.