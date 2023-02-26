  • BIST 5.058,75
  • Altın 1098.878
  • Dolar 18.8731
  • Euro 19.9056
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAFAD: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Vodafone Park’ta AKP protestosu: Hükümet istifa

» »
Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maç öncesine, siyah beyazlı taraftarların AKP hükümetine protestosu damga vurdu. Beşiktaşlı taraftarların protestosu maç sırasında da devam etti.
Vodafone Park’ta AKP protestosu: Hükümet istifa

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta siyah beyazlı taraftarlar hükümeti istifaya çağırdı.

Süper Lig'deki erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu gün karşılaşacak olan iki ekip, deprem felaketi nedeniyle ertelenen maç için yeniden sahaya çıktı.

Maç öncesi tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar Antalyasporlu deplasman tribünün de katılımıyla ‘hükümet istifa’ sloganları attı. Bir grup taraftarın da istifa seslerini ıslıkla bastırmaya çalışması dikkat çekti.

OYUNCAKLAR ATILDIĞI SIRADA DA ‘İSTİFA’ SESLERİ

Vodafone Park’ta depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirecekleri atkı ve bere dışında pelüş oyuncakları (Sert olmayan ve 40 cm’i geçmeyecek ebatlarda) Vodafone Park’ın zeminine attı.

O sırada da yeniden ‘hükümet istifa’ sesleri yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yine protesto tezahüratları yapan Beşiktaşlı taraftarlar, bir süre yine “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı19 Şubat 2023 Pazar 11:08
  • TFF, deprem nedeniyle ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini kabul etti12 Şubat 2023 Pazar 16:47
  • Son Dakika... Tüm maçlar ertelendi!06 Şubat 2023 Pazartesi 12:38
  • Galatasaray’da Muslera sakatlandı05 Şubat 2023 Pazar 23:25
  • PSG’den Lionel Messi’ye sözleşme teklifi!05 Şubat 2023 Pazar 21:14
  • Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tepki!04 Şubat 2023 Cumartesi 16:45
  • Türkiye’de gündem hakemler04 Şubat 2023 Cumartesi 13:35
  • Ali Koç: Yaşananlar Türk hakemlik müessesinin iflasıdır03 Şubat 2023 Cuma 22:35
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Hayatımda böyle bir şey görmedim03 Şubat 2023 Cuma 18:50
  • Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık’ın tartışmalı kararları!03 Şubat 2023 Cuma 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti