Washington'da ırkçıların gösterisine sadece 20 kişi katıldı

Virginia'da Charlottesville kentinde aynı grupların düzenlediği ve bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı gösterilerden bir yıl sonra yapılan eyleme izin verilmesi endişe yaratmıştı.
Neo-Nazilerin eylemi sırasında yüzlerce kişi aynı bölgede karşı gösteri yaptı.
Polis gösteriler sırasında sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Polis minübüsüyle meydandan uzaklaştırıldılar
"Unite the Right 2 - Sağı Birleştir 2" adıyla düzenlenen gösteriye 400 kişinin katılması bekleniyordu.
Irkçılar, polis eşliğinde Beyaz Saray önündeki Lafayette Meydanı'ndan geçerken, karşı göstericiler, "Utanın" ve "Şehrimi terk edin" diye bağırdılar.
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