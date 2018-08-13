  • BIST 91.136
  • Altın 267,427
  • Dolar 6,9220
  • Euro 7,8728
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAErdoğan, döviz krizi için Kılıçdaroğlu'na yüklendi... Sana ne oluyor?

Washington'da ırkçıların gösterisine sadece 20 kişi katıldı

» »
ABD'de beyazların üstünlüğünü savunan ırkçıların Washington'da Beyaz Saray yakınlarında düzenlediği gösteriye sadece 20 kişi katıldı.
Washington'da ırkçıların gösterisine sadece 20 kişi katıldı

Virginia'da Charlottesville kentinde aynı grupların düzenlediği ve bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı gösterilerden bir yıl sonra yapılan eyleme izin verilmesi endişe yaratmıştı.

Neo-Nazilerin eylemi sırasında yüzlerce kişi aynı bölgede karşı gösteri yaptı.

Polis gösteriler sırasında sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Polis minübüsüyle meydandan uzaklaştırıldılar

"Unite the Right 2 - Sağı Birleştir 2" adıyla düzenlenen gösteriye 400 kişinin katılması bekleniyordu.

Irkçılar, polis eşliğinde Beyaz Saray önündeki Lafayette Meydanı'ndan geçerken, karşı göstericiler, "Utanın" ve "Şehrimi terk edin" diye bağırdılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Timsah ve jaguarın nehirde tutuştuğu kavga görüntülendi (video)09 Ağustos 2018 Perşembe 09:09
  • Trump açıklama yaptı dolar gene uçtu!07 Ağustos 2018 Salı 13:22
  • Kaliforniya eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor07 Ağustos 2018 Salı 10:18
  • ABD'li üniversite öğrencisinden cesur mezuniyet pozları07 Ağustos 2018 Salı 10:07
  • First Lady Trump'a karşı!06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:46
  • Trump'tan Hillary Clinton itirafı06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:05
  • Maduro'ya canlı yayında suikast girişimi05 Ağustos 2018 Pazar 10:13
  • Duruşmada susmayan mahkumun ağzını bantladılar04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:15
  • ‘ABD ile tehdit dönemi sona erdi, yaptırım dönemi başladı’03 Ağustos 2018 Cuma 12:18
  • Son dakika: ABD, T.C. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararı aldı01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti