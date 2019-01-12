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Weber: “Kıbrıs sorunu sadece BM’nin eline bırakılmamalı”

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Weber, Güney Kıbrıs’ı ziyareti çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadsi’le görüştü, Lefkoşa’da Yeşil Hat’tı gezdi ve Lefkara köyünü ziyaret etti.
Weber: “Kıbrıs sorunu sadece BM’nin eline bırakılmamalı”

Weber, Güney Kıbrıs’ı ziyareti çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadsi’le görüştü, Lefkoşa’da Yeşil Hat’tı gezdi ve Lefkara köyünü ziyaret ederek Lefkara işi yapmayı denedi. 

Alithia, “Manfred Weber: Kıbrıs Sorununu Avrupa Sorunu Olarak Yükseltelim” başlıklı haberinde Weber’in dün Anastasiadis’le görüştüğünü yazdı.

Habere göre Weber, görüşmenin ardından yaptığı  açıklamada, “Kıbrıs sorunu yalnız Birleşmiş Milletler’in eline bırakılmamalı. BM’nin büyük ve önemli bir rolü olduğu kuşkusuz ancak (Kıbrıs sorunu) Avrupa düzeyine yükseltilmeli ve AB’nin geriye kalanı için daha büyük öneme sahip olmalı” dedi.

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Halk Partisi liderliğinin vurgulanması için en iyi yer olduğu görüşünü de ortaya koyan Weber, Avrupa Komisyonu’nun gelecek görev döneminin olumlu olmasını hedeflediğini söyledi ve “Bütün Avrupalılar için olumlu 5 yıl olsun. Konsey’deki karar alımları sırasında Başkan Anastasiadis’in desteğine güveneceğim” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis’le görüşmesinde Weber’e eşlik eden DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununda verdiği “gelecek 5 yıl Avrupa Komisyonu başkanı olursa Kıbrıs sorununun yükseltileceği ve bir Avrupa meselesi olacağı” net mesajı için teşekkür etti.

Prodromos Prodromu

Rum Sözcü Prodromos Prodromu da Weber’in, “Kıbrıs sorununun Avrupa sorunu olduğu” tezine dikkat çekerek “Sayın Weber’i desteklememizin bir sebebi de budur” dedi. Anastasiadis’in Weber’e şans dilediğini de söyleyen Prodromu, “Kıbrıs’ın, bu çabanın bir parçası olması sadece Kıbrıs sorunu açısından değil Avrupa Parlamentosu seçimleri açısından da çok önemlidir. Avrupa’nın Geleceği Vardır ve Avrupa’yı İstiyoruz mesajını vermek istiyoruz.”

Prodromu Weber’in Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili görüşüne de değindiği açıklamasında “Türkiye’nin AB ile ilişkisini uygun buluyoruz. Nihai ilişkinin hangisi olacağına süreç içerisinde AB karar verecek” dedi.

Gazete, Manfred Weber’in dün Neofitu ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis eşliğinde Yeşil Hat’tı ziyaret ederek yeni belediye binasının üçüncü katından kuzeye baktığını yazdı.

Ara bölgeye bakıp şoke oldu, Lefkara işi denedi

Habere göre Weber “Ara bölgeye kendi gözlerimle bakarak ülke içerisinde halen bölünmüşlük olduğunu görmek şoke edici. Lefkoşa’daki bu durum eski Avrupa’ya benziyor. Bu nedenle Kıbrıs sorununun yükseltilmesi gereğine inanıyorum. Ada’nın yeniden birleşmesi için mücadele etmek arzusundayım” ifadelerini kullandı.

Gazete Weber’in dün Lefkara köyünü de ziyaret ettiğini ve köy sokaklarında gezerken, Lefkara işi yapan kadınlarla sohbet ettiğini, Lefkara işi yapmayı denediğini fotoğraflı olarak okurlarına aktardı.

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