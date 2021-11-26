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WhatsApp yeni mesaj özelliğini duyurdu!

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WhatsApp kullanıcıları için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şirket şimdi de mesajlara tepki verme özelliğini duyurdu.
WhatsApp yeni mesaj özelliğini duyurdu!

WhatsApp mesaj tepkileri özelliği bir süredir bekleniyordu. Ancak şirket tarafından konuyla ilgili uzun süre ses seda çıkmamıştı. Bugün ise, özelliğin geliştirilmesiyle ilgili yeni önemli detaylar ortaya çıktı.

İki ay önce, geliştirilmekte olan yeni bir özellik olan WhatsApp mesajına tepki verme özelliği ortaya çıkmıştı. Yeni özellik direkt olarak kalabalık WhatsApp gruplarında işinize yarayacak. Grup sohbetinde gelen tepkiler hakkında bilgi edinebileceksiniz. Kimin neye tepki verdiğini görmek yeni özellik sayesinde mümkün olacak. Tepkiler özelliği, bireysel sohbet dizilerinde ve grup sohbetlerinde mevcut olacak ve herkes, yalnızca tepki bilgilerini görüntüleyerek bir mesaja kimin ne tepki verdiğini görebilecek.

whatsapp

Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, tüm tepkiler “Tümü” adlı ilk sekmede, ardından bir mesaja belirli bir emoji kullanarak tepki veren WhatsApp grupları ayrı bir sekmede listeleniyor. Kullanıcı belirli bir mesaja bir kez tepki verebilecek ve tepkiler 6 emoji ile sınırlı olacak. Bu özellik, iOS için WhatsApp beta'nın geliştirilmesi sırasında ortaya çıktı ancak WhatsApp aynı özelliği Android için WhatsApp beta'ya da getirmeyi planlıyor. Mesaj tepkileri geliştirme aşamasında ve ne yazık henüz bilinen bir çıkış tarihi yok. 

WhatsApp son dönemlerde hem iOS hem Android hem de web sürümleri için oldukça farklı güncellemeler sunuyor. Geçtiğimiz dönemlerde şirket web uygulaması üzerinden sticker oluşturma özelliğini de sunmuştu.

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