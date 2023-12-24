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Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda KKTC şampiyonu oldu!

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Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda KKTC şampiyonu oldu!
Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda KKTC şampiyonu oldu!

Yakın Doğu Koleji, akademik ve sportif alanlarda elde ettiği dünya ve avrupa birincilikleri, Türkiye dereceleri, KKTC rekorları ve şampiyonlukları ile dolu 2023 yılına yeni bir şampiyonluk daha sığdırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda şampiyon olan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, aileleri ve okullarına bir gurur daha yaşattı.

Şampiyonaya öğretmenleri Mustafa Özpolili ve Gültekin Gülman eşliğinde hazırlanan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, grup aşamalarını iki galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamlayarak adını yarı finale yazdırmıştı. Yakın Doğu Koleji’nin 9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerinden Halil Gazelci, Sami Karasalih, Demir Çöllo, Mehmet Kurtoğlu, Ahmet Pampuroğluları, Alp Paça, Efe Özaltay, Hasan Bensel, Mustafa Hısım, Batu Adalıer, Arif Savoğlu, Şükrü Sağlamer, Fikri Asal, Kıvanç Buba, Deran Çöllo, Efe Sıddık ve Hasan Hidayet’ten oluşan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, yarı finalde Lefkoşa Türk Lisesi’ni 24-23 mağlup ederek finalde Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin rakibi oldu.

Final müsabakasında rakibini 28-27 mağlup eden Yakın Doğu Koleji’nin genç sporcuları, Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda şampiyonluğunu ilan etti.

14-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de KKTC’yi temsil edecekler!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda KKTC şampiyonu olan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı bu sonuçla, 14-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye, Karaman’da düzenlenecek grup karşılaşmalarında da KKTC’yi temsil etmeye hak kazandı. Türkiye’deki grup aşamasını başarıyla geçmeleri halinde Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Türkiye finallerinde de KKTC’yi temsil etmeye devam edecek.

Ömer Özkan: “2023’te öğrencilerimizin akademik ve sportif alanlarda elde ettiği başarılar bizlere büyük gururlar yaşattı.”

Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı’nın Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda KKTC şampiyonu olarak kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, “Bu büyük başarıda emeği olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizi, akademik ve sportif alanında desteklemek, onların bireysel ve kolektif gelişimine katkıda bulunmak, Yakın Doğu Koleji olarak en temel önceliklerimizden biridir” diyen Ömer Özkan, “2023’te öğrencilerimizin akademik ve sportif alanlarda elde ettiği başarılar bizlere büyük gururlar yaşattı. Elde ettiğimiz zaferler, öğrencilerimizin, onlara aşıladığımız disiplin, liderlik ve takım ruhu gibi önemli değerleri de benimsediklerini göstermeleri açısından da son derece değerli” ifadesini kullandı.

“Her bir öğrencimizi kendi alanlarında ulaştıkları başarılar için tebrik ederim” diyen Ömer Özkan, Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı’na Türkiye’de yapacakları karşılaşmalar için de başarılar diledi. 

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