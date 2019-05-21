Yakın Doğu Koleji Ortaokul Öğrencilerine Yaratıcı Drama Etkinliği Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzm. Yasemin Sorakın Ballı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte saldırgan iletişim ile etkili iletişim hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Gözlem ve hayal gücüne dayalı yaratıcı drama çalışmasından, öğrenciler büyük keyif aldı.
Etkinlik sonrası, Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğretmenlerinden Uzm. Psikolojik Danışman Duyal Tüzün ile Psikolojik Danışman Meral Özgüren Malek, Uzm. Yasemin Sorakın Ballı’ya teşekkür plaketi takdim etti.
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