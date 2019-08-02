Yakın Doğu Koleji yabancı dil eğitimindeki başarısını Ket ve Pet sınavlarında bir kez daha gösterdi

Yakın Doğu Koleji’nin öğrencileri Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce temel seviye yeterliliği KET (Key English Test) ve PET (Preliminary English Test) sınavlarında büyük başarı elde etti.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgiye göre, dil öğrenmenin dört becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü sınavlara katılan 19 öğrencinin %100 başarıya ulaştığı bildirildi.

Cambridge Üniversitesi'nin öğrencilerin İngilizce yeterliliğini ölçmek amacıyla dünyanın 65 ülkesinde standart olarak uyguladığı KET ve PET sınavına katılan Yakın Doğu Koleji’nden 13 öğrenci üstün başarı derecesi olan (PASS with Distinction), 5 öğrenci de yüksek derece (PASS with MERİT) ile geçme başarı gösterdi.

KET ve PET sınavına katılan 19 öğrencinin hepsi başarı elde ederek sertifika almaya hak kazanırken, sınavın İngilizce konuşma bölümünde 15 öğrenci 170 üzerinden 170 tam puan alma başarısı elde etti.

Öğrencilerin Haklı Gururu…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, yabancı dil sınavlarında elde edile başarı ile ilgili olarak haklı bir gurur yaşandığını ifade ederek Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerini İngilizceyi tüm beceri alanlarında en üst düzeyde kullanabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Okul Müdürü İdris, “Cambridge üniversitesine bağlı olarak yapılan KET ve PET sınavlarında öğrencilerimizin tümünün başarılı olması yanında 15 öğrencimizin konuşma becerisi alanında 170 de 170 alarak başarı göstermesi bizleri gururlandırmıştır. Yakın Doğu Koleji öğrencilerimiz, bizlere haklı bir gurur yaşatmışlardır. Kolej ailesi olarak öğrencilerimizi, onları destekleyen değerli velilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ederiz” dedi.

Ket ve Pet Sınavlarında Başarı Elde Eden Öğrenciler:

Karya Uzunoğlu - Pass with distinction

Su Acar - Pass with distinction

Ersoy Ata Baki - Pass with distinction

Gülçin Özbilen - Pass with distinction

Sevcan Sarıkaya - Pass with distinction

Hasan Altay - Pass with distinction

Nehir Tüzünkan - Pass with distinction

Esat Soylukal - Pass with distinction

Densu Tatar - Pass with distinction

Baykan Sonder - Pass with distinction

Ada Girgen - Pass with distinction

İsmet Özkoç - Pass with distinction

Hüsra İstek - Pass with distinction

Can Karahasan - Pass with merit

Berfe Gültaç Karasalih - Pass with merit

Ecenur Erem - Pass with merit

Deniz Kerem - Pass with merit

Uygun Tımbıloğlu - Pass with merit

Batuhan Bulancak - Pass