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Yakın Doğu Üniversitesi Belgesel Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

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Yakın Doğu Üniversitesi Belgesel Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
Yakın Doğu Üniversitesi Belgesel Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Belgesel Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen ödül törenine yarışmanın jüri üyesi, Türkiye’den tanınmış belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral da katıldı.

Kültürel miras ve tarih, çevre ve insan, özgürlük, demokrasi ve insan hakları, insan ve hayvan ve mekan (portre) temalarından oluşan yarışmaya katılan fotoğraflar, belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral ile akademisyen ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel, Aykan Özener ve Mert Yusuf Özlük’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Ön elemede lise dalında on, üniversite dalında on beş fotoğraf finale kalırken, lise kategorisinde en iyi fotoğraf ödülünü Yakın Doğu Koleji’nden Berke Yetişmiş, üniversite kategorisinde ise en iyi fotoğraf ödülünü Anadolu Üniversitesi’nden Ufuk Turpcan kazandı. Lise dalında yarışmaya katılan Atatürk Meslek Lisesi öğrencisi Zehra Çiğdem Can, üniversite dalında ise Surrey Üniversitesi’nden Diren Darbaz jüri özel ödülüne layık bulundu.

Gençlerin dünyaya bakış açılarını fotoğraf diliyle ifade edebilmelerinin önünü açmayı amaçlayan Belgesel Fotoğraf Yarışması’na katılan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik üç atölye çalışması gerçekleştirildi. Yarışmacıların cep telefonu ile çektikleri fotoğraflarla da katılabildikleri yarışma öncesinde, mobil fotoğrafçılık üzerine Türkçe ve İngilizce olarak iki atölye çalışması düzenlendi.

Türkçe atölye çalışmasını Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı Koordinatörü Uzman Öğretim Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel, İngilizce atölye çalışmasını ise Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Uzman Öğretim Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Mert Yusuf Özlük gerçekleştirdi. Son olarak yarışmanın finalistlerine yönelik olarak Belgesel Yapımcısı ve Basın Fotoğrafçısı Coşkun Aral tarafından, İngilizce simultane tercümenin de yer aldığı bir fotoğraf atölye çalışması gerçekleştirildi.

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Doç. Dr. Ayça Demet Atay: “Gazetecinin kalemi ya da kamerası adil olmalıdır.”

Belgesel Fotoğraf Yarışması ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay, yarışmaya sponsor olarak destek veren Deniz Plaza Direktörü Turgay Deniz’e ve Işık Kitabevi’nin Sahibi Nahide Merlen’e teşekkür etti.

Konuşmasında gazeteciliğin kamusal sorumluluğu yüksek olan bir meslek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Atay, gazetecilerin yazıları, fotoğrafları ve görüntüleriyle dünyayı anlattığını ve anlamlandırdığını ifade ederek, “Gazetecinin kalemi ya da kamerası adil olmalıdır, etik olmalıdır, haklardan ve haklıdan yana olmalıdır” dedi. İyi bir gazeteci olmak için sadece işin nasıl yapılacağını teknik olarak bilmenin yeterli olmadığının altını çizen Doç. Dr. Atay, iyi bir gazetecinin baktığını görmesi, gördüğünü anlamlandırması ve bunu anlatabilmesi için de iyi bir kültürel birikime sahip olması gerektiğini dile getirdi. Doç. Dr. Atay, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde haber medyasının her mecrasında çalışabilecek, farkındalık sahibi, toplumsal duyarlılığı olan, analiz ve gözlem gücü yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarının da altını çizdi.

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Coşkun Aral: “Yarışma, gençleri çevresini sorgulayıcı bir gözle görmesine teşvik etti.”

Belgesel Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılmak için adaya gelen belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral konuşmasında Türkiye’nin kardeş toprağı Kuzey Kıbrıs’ın meslek hayatında en fazla ziyaret ettiği ülkelerden biri olduğunu belirtti. Aral, ileri ve dünyayı net gören insanların yaşadığı bir ülke olarak KKTC’deki eğitim kurumlarının da kalite ve çok kültürlü yapıları ile çok daha ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Belgesel Fotoğraf Yarışması çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden aldığı davetten duyduğu mutluluğu dile getiren Aral, yarışmanın bir belgesel fotoğraf yarışması olmasından öte, lise ve üniversite çağındaki gençleri genç yaştan itibaren çevrelerini meraklı, daha sorgulayıcı bir gözle görüp bunları belgelemeye teşvik etmesinin önemine dikkat çekti. Aral, yarışmanın gelecek yıllarda gelişerek devam etmesi ve uluslararası boyuta ulaşması dileğini ifade etti. “Yakın Doğu Üniversitesi ürettiği değerlerle evrensel bir üniversite” diyen Aral, katılımcı gençleri de başarılı çalışmalarından ötürü kutladı.

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Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Tüm katılımcıları, finalistleri ve ödüle layık görülen öğrencileri gönülden kutluyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay ise böylesi anlamlı bir sanatsal törende bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin sürekli gelişen ve değişen medya, iletişim ve reklam sektörlerine hızla adapte olacak nitelikli profesyoneller yetiştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Dolunay, “Bunun yanı sıra öğrencilerimizi; kültürel birikimi, sanatsal kabiliyetleri gelişmiş, meslek profesyonelleri ile bir araya gelerek edindikleri tecrübe ile tam donanımlı bir şekilde mezun etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Doç. Dr. Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen Belgesel Fotoğraf Yarışması’nın lise ve üniversite öğrencilerine, fotoğraf alanında yeteneklerini sergileyerek jüri üyelerinden aldıkları geri dönüşlerle kendilerini geliştirmelerine olanak yarattığını vurgulayarak “Yarışmaya katkı koyan jüri üyeleri ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları, finalistleri ve ödüle layık görülen öğrencileri gönülden kutluyorum” dedi.

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