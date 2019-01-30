Yanlış dövme mağdurları

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande dövmeleri arasına yeni bir dövme daha ekledi. Ancak bu sefer bir sorun vardı... Grande'nin eline yaptırdığını düşündüğü dövmenin anlamıyla ilgili sosyal medyada bir tartışma başladı.

Grande'nin yaptırdığı dövme '7 rounds / 7 wheels’ (yedi tekerlek / yedi tur) idi ; Grande'nin son albümüne bir gönderme içeriyordu. Ancak bunun Japonca anlamının "barbekü" anlamına geldiği konuşulmaya başlandı.

Ariana Grande, bir takipçisinin Japonca karakterlerden oluşan dövmesinin anlamının “barbekü” olduğunu söylemesine cevaben: “Aslında bazı Japonca karakterleri dövmeye ekletmedim. Hala yaptırdığım andaki kadar çok canım acıyor. Bir tane daha sembol ekletemeyecek kadar çok canım yanıyor. Ancak bu noktadan sonra yapacak bir şey yok, gözüme çok batmaya başlarsa yeniden acı çekmek zorunda kalacağım” dedi.

AKILLARA NAZ MİLA GELDİ

Bu olay sosyal medyada Türk takipçilerine ise gelin adayı Naz Mila'yı hatırlattı. Mila da bacağına boydan boya "Yanlışlarımla ve doğrularımla beni bir tek tanrı yargılar" yazdığını düşündüğü dövmesinde tam olarak "Tek bir tanrıyı benim yanlışlarımla ve yanlışlarla yargılayabilirim” yazıyordu.

Bunun anlaşılmasından sonra Mila sosyal medyada ti'ye alınmıştı.