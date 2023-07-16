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Yaralama, Darp, Kanunsuz ve Korkutmak Maksadıyla Bıçak Taşımak

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Yaralama, Darp, Kanunsuz ve Korkutmak Maksadıyla Bıçak Taşımak
Yaralama, Darp, Kanunsuz ve Korkutmak Maksadıyla Bıçak Taşımak

15.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Haspolat’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.T.(E-45), A.G.(E-56) ve F.G.(K-43) bir taraf olup, M.Y.(E-43)’ün vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikleri sırada, olay yerinde bulunan Ö.S.(E-31) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile M.Y.’yi sağ avuç iç kısmından yaralamıştır.

Olay esnasında M.Y. ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile korkutmak maksadıyla A.G.(E-56)’nin üzerine yürüyüp, boğazını sıkmak suretiyle A.G.’yi darp etmiştir.

M.Y. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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