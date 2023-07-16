Yaralama, Darp, Kanunsuz ve Korkutmak Maksadıyla Bıçak Taşımak

15.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Haspolat’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.T.(E-45), A.G.(E-56) ve F.G.(K-43) bir taraf olup, M.Y.(E-43)’ün vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikleri sırada, olay yerinde bulunan Ö.S.(E-31) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile M.Y.’yi sağ avuç iç kısmından yaralamıştır.
Olay esnasında M.Y. ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile korkutmak maksadıyla A.G.(E-56)’nin üzerine yürüyüp, boğazını sıkmak suretiyle A.G.’yi darp etmiştir.
M.Y. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.