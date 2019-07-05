Yargıtay'dan Altan Kardeşler ve Ilıcak davasındaki cezalar için bozma kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ihlal" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararın bozulmasını, iki isme “FETÖ’ye yardım"dan ceza verilmesini, aynı davada yargılanan Mehmet Altan hakkında da beraate hükmedilmesini istedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararı uyarınca, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davanın dosyası tekrar açılarak yargılama yinelenecek. Yerel mahkeme ilk kararında direnirse son sözü Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu söyleyecek. Yerel Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı yönünde yargılamayı yenilerse, Mehmet Altan hakkında beraat kararı verilecek; Ahmet Altan ve Nazıı Ilıcak hakkında ise " darbe girişimine katılarak anayasal düzen ihlal etmek" iddiasıyla değil "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla yargılama yapılacak.

30 Temmuz 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ile 23 Eylül 2016'dan beri tutuklu olarak Silivri Cezaevi'nde hapsedilen Ahmet Altan'ın "FETÖ'ye yardım" iddiasıyla yargılanması durumunda yattıkları yaklaşık 3 yıllık süre dikkate alınarak tahliye kararı verilmesi de gündeme gelebilecek. "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" TCK uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Söz konusu suçun Altan kardeşler ve Ilıcak davasında da söz konusu edildiği üzere basın yolu ile işlenmiş olduğuna hükmedilmesi durumunda bu cezada yüzde 50 oranında arttırım yapılıyor. Mahkemenin bu suçlamaya dayanarak alt sınırdan ceza vermesi durumunda tahliye, üst sınırdan ceza vermesi durumunda ise tutukluğunun devamı kararı verilebilecek.

Ne olmuştu?

Gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan, darbe girişiminden bir gün önce, 14 Temmuz 2016'da 'FETÖ’ye ait olduğu iddiasıyla darbe girişiminden sonra KHK kararı ile kapatılan Can Erzincan TV’de “Özgür düşünce” isimli programa konuk olmuştu. Bu programda söyledikleri sözler nedeniyle savcılık, darbe girişimini öncede bildiği ve darbe girişimi hakkında subliminal mesaj verdikleri iddiasıyla üç gazeteci hakkında iddianame hazırladı. Gazeteci Nazlı Ilıcak 26 Temmuz 2016 tarihinde, Bodrum'da gözaltına alınmış, ifadesi alınmak üzere İstanbul'a sevk edilmesinin ardından 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Ahmet ve Mehmet Altan hakkında ise 10 Eylül 2016'da gözaltı kararı çıkartıldı. Mehmet Altan 22 Temmuz 2016'da, o gece serbest bırakılan Ahmet Altan ise savcılık itirazıyla ertesi gün yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Gazeteciler uzayan yargılama süreçlerini ve tutukluluk hallerinin devamına yönelik kararları Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ilk olarak 11 Ocak 2018'de akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Şahin Alpay'ın tutukluluklarında "hak ihlali" olduğuna hükmederek tahliyelerine karar vermiş ancak yerel mahkemeler tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine konu AİHM'ye taşındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Alpay ile Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etmiş ve 21 bin 500'er Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM'nin Mehmet Altan kararından kısa süre sonra, 16 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek’in üzerlerine atılı suçun sabit olması nedeniyle "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme, gazetecilerin "üzerlerine atılı suçun niteliği, ağırlığı, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezalarının indirilmesinde hafifletici neden olmaması" nedeniyle verilen hapis cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti.

Yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla 27 Haziran 2018'de Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

AYM, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın başvurusunu ise tutuklanmalarından 2,5 yıl sonra 3 Mayıs 2019'da ele aldı ancak Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın hak ihlaline uğramadığına hükmetti.

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