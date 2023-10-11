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Yasaklı silah: Fosfor bombası

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İsrail savaş uçakları Gazze'ye yine fosfor bombasıyla saldırdı. Bu, İsrail'in "1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında yasaklanan fosfor bombasını ilk kullanışı değil.
Yasaklı silah: Fosfor bombası

İsrail, Gazze'ye yönelik 2014'te düzenlediği saldırılar sırasında da yasaklı bombayı kullanmıştı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombasıyla saldırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaptı.
"İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosfor kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

Fosfor bombası nedir?

Beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcı, "1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alıyor.

Bomba infilak ettiğinde beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılıyor.

Fosfor maddesi oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alıyor, 800 derece sıcaklığa ulaşıyor.

İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar nüfuz eden ciddi kimyasal yanıklara neden oluyor.

Fosfor dumanı teneffüs edildiğinde de ciğerlerde yaralar hatta yanıklar oluşturuyor.

Kişi ya boğularak ya da vücudunun içindeki yanıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Fosfor bombasının insan sağlığına olduğu kadar çevreye de zararları bulunuyor.

Sebep olduğu yangınlar, ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok ediyor.

İsrail'in ilk saldırısı değil

İsrail 2014'te Koruyucu Hat Operasyonu adını verdiği 51 gün süren saldırılar sırasında da Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun semtlerini fosfor bombalarıyla vurmuştu.

8 Temmuz 2014'te başlayan saldırılar için, uluslararası raporlara da "en uzun ve en şiddetli" betimlemesiyle yansıdı.

Saldırılarda Gazze'nin alt yapısı ağır hasar aldı, sanayi tesisleri yıkıldı, ekonomi çöktü.

Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldı. 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi de yaralandı. 

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