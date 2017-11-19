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YDP'de üye yetkiyi PM'ye verdi

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YDP'de üye yetkiyi PM'ye verdi
Yeniden Doğuş Partisi de, aday belirleme süreci çerçevesinde Parti Okulu binasında Tüzük Kurultayı gerçekleştirdi.

Yeniden Doğuş Partisi de, aday belirleme süreci çerçevesinde Parti Okulu binasında Tüzük Kurultayı gerçekleştirdi.

Kurultayda divan oluşturularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

Daha sonra Parti Gernel Başkanı Erhan Arıklı bir konuşma yaptı..
Arıklı, 1 yıl önce kurulan partisinin seçim hazırlıklarına seçim tarihi belirlenmeden başladığını ve seçim için ciddi, halkın istekleriyle tutarlı bir seçim bildirgesi hazırladıklarını aktardı.

Şu anki düzenin sömürü düzeni olduğunu savunan Arıklı, bu düzene son vermek istediklerini ifade ederek “bunun için gece gündüz çalışacağız. Bildirgedeki vaatlerimizi yerine getireceğiz. Bizimle yoğun şekilde çalışamayacak olan aday adaylarımız varsa şimdiden adaylıklarından çekilsinler” dedi.

Partisine ayrımcı bölücü damgası vurmak isteyenler olduğuna da dikkat çeken Erhan Arıklı, partisinin herkesi eşit, adil, kucaklayan bir parti olduğunu belirterek “hepimiz anadoludan geldik bu ülkeye vatanımız dedik. Geri dönüşümüz yok, bizler adalet arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklının konuşmasının ardından misafirlerin konuşmalarına yer verildi. Ardından Avukat Enver Öztürk önergeler hakkında bilgi verdi.

Yeniden Doğuş Partisi, Tüzük Kurultayı’nda aday belirleme ile ilgili istisnai maddeye açıklık getirecek.

Yapılacak istisnai madde değişikliği ile sadece bu seçim dönemine mahsus olmak üzere adayları ve aday sıralamasını belirleme yetkisi Parti Meclisi’ne verilecek.

Yeniden Doğuş Partisi’nde adaylık için müracaat edenlerin sayısı 66’ya ulaştı. Bu aday adayların 19’u kadın.

Tüzük Kurultayı’nın ardından Salı akşamı Parti Meclisi toplanacak ve aday adaylarının sayısını 50’ye düşürerek sıralarını belirleyecek.

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