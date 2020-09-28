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YDP'den anayasa değişikliğine yetmez ama EVET

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YDP 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte gerçekleştirilecek olan tek maddelik Anayasa değişikliği referandumu için “yetmez ama evet” kampanyası başlatacağını açıkladı.
YDP'den anayasa değişikliğine yetmez ama EVET

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, 18 ay önce Meclis’te DP ile birlikte 4 maddelik bir Anayasa değişiklik önergesini gündeme getirdiklerini ancak yeterli imzaya ulaşamadıklarını hatırlattı.

“Dokunulmazlıkların kaldırılması, Meclis İç Tüzüğü’nün değiştirilmesi ve yargıda reform içeren bu değişikliklere YDP ve DP dışında diğer siyasi partilerin destek vermemesinden büyük üzüntü duymuştuk.” diyen Arıklı, istedikleri Anayasa değişikliklerinden sadece yargıç sayısı ile ilgili bir değişikliğin referanduma sunulacak olmasının yetersiz olmasına rağmen gerekli bir değişiklik olduğunun altını çizdi.

Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“’Geciken adalet adalet değildir’ ilkesinden hareketle yüksek yargının daha hızlı çalışabilmesi için yargıç sayısının artırılması son derece gereklidir. 

Bu amaçla YDP olarak biz, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ek olarak ‘yetmez ama evet’ kampanyası başlatıyoruz. Bütün ilçelerdeki seçim komitelerimiz bu Anayasa değişikliği için ayrı bir kampanya yürütecek ve bu değişikliğin niçin gerekli olduğunu halka anlatacaktır.

YDP iktidarında daha geniş kapsamlı bir Anayasa değişikliği için şimdiden halkımıza söz veriyor, tek maddelik bu değişiklik için ‘yetmez ama evet’ diyoruz...”

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