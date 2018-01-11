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YDÜ Bünyesinde Gerçekleştirilen “Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu”na Yoğun İlgi…

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YDÜ Bünyesinde Gerçekleştirilen “Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu”na Yoğun İlgi…
Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (DEHAM) işbirliği ile “Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu” düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu’nda, katılımcılara deney hayvanları çalışmalarının planlanması ve sürdürülebilmesi ile ilgili temel bilgiler hususunda bilgilendirmeler yapıldı.
Kursa, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DEHAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Sağmanlıgil ve DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu, öğretim üyeleri ve elemanlarından oluşan 80 kişilik katılım sağlandı. 

Deney Hayvanları Çalışmalarının Sürdürülmesi Anlatıldı...

DEHAM Laboratuvarının donanımı ve faaliyetlerinin paylaşıldığı açılış konuşmalarının ardından, ilk gün gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılara deney hayvanları çalışmalarının planlanması ve sürdürülebilmesi ile ilgili temel bilgiler hususunda bilgilendirmeler yapıldı. 
Teorik olarak gerçekleştirilen birinci gün oturumlarında konularında deneyimli eğitmenler tarafından; Veteriner Hekim Dr. Tayfun İde Laboratuvar Hayvanları Bilimine Genel Bakış, Yrd. Doç. Dr. Savaş Volkan Genç,  Hayvan Deneyleri Etiği, Prof. Dr. Hasan Besim Hayvan Modelleri, Prof. Dr. Vedat SağmanlıgiL Laboratuvar Hayvanlarının Fizyolojisi ve Davranışları, Doç. Dr. Dilek Arsoy Laboratuvar Hayvanlarının Refahı ve Doç. Dr. Necdet Özçay tarafından Ksenotransplantasyon konulu sunumlar yapıldı. Sunumların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yaptığı kapanış konuşması ile birinci gün oturumları tamamlandı. 

Pratik Uygulama Eğitimi Verildi

Kursun ikinci gününde, DEHAM Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Meliha Temizel tarafından DEHAM Laboratuvarı’nda deney hayvanı tutma, besleme, örnek alma ve ilaç uygulama gibi manipülasyonlar hakkında kurs katılımcılarına pratik uygulama eğitimleri verildi.

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