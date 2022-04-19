  • BIST 2.519,24
  • Altın 920.012
  • Dolar 14.6614
  • Euro 15.8301
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin ''Ocak'' Adlı Sergisi Açılıyor

» »
YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin ''Ocak'' Adlı Sergisi Açılıyor
YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin ''Ocak'' Adlı Sergisi Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının “Ocak” adlı sergisi Perşembe günü YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, resim, heykel, seramik ve baskı resim eserlerinden oluşan serginin açılışı saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapılacak.

ÖZGE YÜCESOY’UN İLK KİŞİSEL SERGİSİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Özge Yücesoy’un, “İçimdeki Çocuk” adlı ilk kişisel sergisi 23 Nisan Cumartesi günü Cyprus Workshops Experimental Art Studio / Lapta 39 Galerisi’nde açılacak.

Retrospektif serginin, Yücesoy’un 1998 yılından itibaren deneyimlediği seramik yolculuğunun bir özeti olduğu belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC üniversitelerinin 2021’de yayımladığı bilimsel makalelerin yüzde 50,5’ini tek başına üretti!12 Nisan 2022 Salı 10:48
  • 165 eseri bir araya getiren dört kişisel sergi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak10 Nisan 2022 Pazar 13:22
  • Ramazan ayında kilo almayı önlemenin yolu, sahura kalkmaktan geçiyor09 Nisan 2022 Cumartesi 13:45
  • YDÜ tarafından düzenlenen II. Uluslararası Sinema Sempozyumu eserleri bir araya getiren katalog yayımlandı08 Nisan 2022 Cuma 15:12
  • Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index’de 552’nci sırada07 Nisan 2022 Perşembe 09:47
  • YDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, Cyprus Printing Global’e teknik gezi gerçekleştirdi06 Nisan 2022 Çarşamba 16:23
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur'a Makale Ödülü05 Nisan 2022 Salı 15:13
  • Katarakttan 30 dakikada kurtulun03 Nisan 2022 Pazar 13:06
  • ''Mavi Elma'' Resim Sergisi YDÜ'de Açıldı02 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
  • YDÜ'de Depreme Uygun Zemin ve Yapı Teknolojileri Konferansı Yapılacak01 Nisan 2022 Cuma 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti