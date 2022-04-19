YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin ''Ocak'' Adlı Sergisi Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının “Ocak” adlı sergisi Perşembe günü YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, resim, heykel, seramik ve baskı resim eserlerinden oluşan serginin açılışı saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapılacak.

ÖZGE YÜCESOY’UN İLK KİŞİSEL SERGİSİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Özge Yücesoy’un, “İçimdeki Çocuk” adlı ilk kişisel sergisi 23 Nisan Cumartesi günü Cyprus Workshops Experimental Art Studio / Lapta 39 Galerisi’nde açılacak.

Retrospektif serginin, Yücesoy’un 1998 yılından itibaren deneyimlediği seramik yolculuğunun bir özeti olduğu belirtildi.