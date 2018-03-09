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YDÜ İlahiyat Fakültesi’nde “Küreselleşen Dünyada İslam ve Müslümanlar” Konferansı Düzenlendi

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YDÜ İlahiyat Fakültesi’nde “Küreselleşen Dünyada İslam ve Müslümanlar” Konferansı Düzenlendi
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salı günleri gerçekleştirdiği konferanslarına bir yenisi daha ekledi....

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mavi Salon'da, “Küreselleşen Dünyada İslam ve Müslümanlar” başlıklı bir konferans verdiği belirtildi.
Prof. Dr. Şinasi Gündüz, “Küreselleşen Dünyada İslam ve Müslümanlar” adıyla verdiği konferansında Küreselleşme kavramını tanımlayarak bunun siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçlarından söz ederek başladığı konferansında Küreselleşmenin özellikle iletişim ve ulaşım imkânlarının artması ve gelişmesi nedeniyle kaçınılmaz bir olguya dönüştüğüne değindi.

Küreselleşme Olgusunun Tehlikeleri Ve Sunduğu Fırsatlar
Küreselleşme ile Küreselcilik kavramları arasındaki irtibatı vurgulayan Prof.Gündüz, küreselleşme olgusunun tehlikelerine ve sunduğu fırsatlara dikkati çekti. Bir yandan tekdüze monoton, farklı kültür ve inançları önemsizleştiren bir dünyaya doğru gidiş nedeni olabilecek küreselleşme aynı zamanda daha fazla sayıda insana ulaşma vesilesi de olabilir.

Küreselleşme Karşısında Müslümanların Muhatap Olduğu En Büyük Sorun İslamofobia
Küreselleşme karşısında Müslümanların muhatap olduğu en büyük sorunlardan birinin İslamofobia olduğunu vurgulayan Prof.Gündüz, bunun özellikle batı siyasetinde ve toplumsal hareketlerinde görüle bazı aşırıcı yönelimler nedeniyle bir tırmanış trendi içinde olduğunu ve bu yüzden özellikle batıda İslam hakkında her iki insandan birinin olumsuz kanaate sahip olmasına yol açtığını ifade eden Prof.Gündüz, müslümanların Küreselleşen dünyayı anlamak ve buna göre bir hareket tarzı belirlemesi gerekmektedir dedi.

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