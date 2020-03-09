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YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavı için son başvuru 31 Mayıs'ta

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Yakın Doğu Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 5 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Lefke ve İskele’deki sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavı için son başvuru 31 Mayıs'ta

Yakın Doğu Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 5 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Lefke ve İskele’deki sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleşme hakkına sahip olacak. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahip olacak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS OLACAK

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 4 Haziran tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. 

Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. 

Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE  O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecek.

 

SINAV İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Açıklamada, sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya Liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedildi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilir.

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