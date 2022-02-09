YDÜ’de “American Corner” Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) bulunan “American Corner” (Amerikan Köşesi) yeni yerinde ABD Büyükelçisi Judith Garber tarafından kullanıma açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi giriş katının bir üstünde yer alan American Corner’in açılışına ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber’in yanı sıra YDÜ Center of Excellence Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Tamer Şanlıdağ ile diğer üniversite yetkilileri, büyükelçilik mensupları ve davetliler de katıldı.

ŞANLIDAĞ

YDÜ Center of Excellence Başkanı Şanlıdağ, açılışta yaptığı konuşmada bilim, kültür ve sanatın toplumların kimliği açısından önemli olduğu kadar, dünyadaki toplum ve devletleri bir araya getirip birbirine yaklaştırma adına bir köprü görevi gördüğünü kaydetti.

YDÜ’nün dünya üniversiteleri arasındaki yeri ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler de veren Şanlıdağ, American Corner’in yenilenen ve geliştirilen altyapısıyla her yaştan ziyaretçiye hizmet vermeye hazır olduğunu, diğer YDÜ kütüphanelerinde de American Corner’lere yer vermek istediklerini belirtti.

Şanlıdağ, Amerikan Elçisi Garber ve elçilik çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

GARBER

Amerikan Büyükelçisi Judith Garber de dünya çapında 650’yi aşkın sayıda bulunan Amerikan mekânlarının her kesimden bireyin bulaşabileceği, kendilerini özgürce ifade edebilecek ve öğrenebileceği yerler olduğunu dile getirdi.

Garber, bu alanlarda öğrencilerin fikir alışverişinde bulunabileceklerini, samimi tartışmalara katılabileceklerini, girişimcilerin araştırma yapabileceklerini veya İngilizcelerini geliştirebileceklerini, sivil toplum liderlerinin demokrasi, halkın katılımı ve insan haklarıyla ilgili temaları birbirine bağlayıp keşfedebileceklerini belirtti.

YDÜ’deki Amerikan Köşesi’nin daha önce uluslararası spor konularından toplumsal cinsiyet konularına ve liderler için topluluk önünde konuşma seminerlerine kadar çok çeşitli programlara ev sahipliği yaptığını belirten Garber, toplum bireylerinin bugün açılışı yapılan mekânda bilgi arayışlarını karşılayacak kaynağı ve sıcak ortamı bulacağına işaret etti.

American Köşelerindeki tüm program ve kaynakların halka ücretsiz olarak sunulmaya devam ettiğini söyleyen Garber, YDÜ’yü de bir ortak olarak görmekten onur duyduklarını, Amerikan Köşesi’nin, kendini işine adamış personeliyle demokrasinin temel ilkesi olan bilgiye ücretsiz erişime olan bağlılığı simgelemeye devam edeceğine olan inancını da aktardı.

Garber konuşmasını “Buradaki Amerikan Köşesinin sunacağı öğrenme, katılım ve yetenekten ne kadar muhteşem şeyler çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum” diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı ve izaz ikrama geçildi.

AMERICAN CORNER’LER…

ABD Büyükelçiliklerinin Halkla İlişkiler bölümleri ile yerel kurumlar arasında ortaklıklar olarak kurulan ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın “Amerikan Mekânları” programı tarafından finanse edilen “American Corner”ler, ABD kültürü ve eğitimi hakkında güncel ve güvenilir bilgilere erişim sağlamakta ve dünyada farklı şehirlerde bulunmaktadır.

YDÜ’deki American Corner (AC NEU), 2007’deki açılışından bu yana 1800’den fazla programa ev sahipliği yaptı ve 76 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçilerine 3 boyutlu (3D) yazıcı, tasarım yazılımları ve görsel-işitsel teknoloji gibi yeni nesil araçlara erişim sunan American Corner, aynı zamanda elektronik ve masa oyunları aracılığıyla keyif alma şansı da veriyor. Dünya çapında, 650’den fazla Amerikan Köşesinden oluşan küresel ağ, açık diyalog için bir forum sağlayıp Amerikalılar ile dünya arasında anlayış köprüleri kurmaya yardımcı oluyor.