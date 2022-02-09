  • BIST 2.038,90
  • Altın 791.36517
  • Dolar 13.5906
  • Euro 15.5478
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

YDÜ’de “American Corner” Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

» »
YDÜ’de “American Corner” Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı
YDÜ’de “American Corner” Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) bulunan “American Corner” (Amerikan Köşesi) yeni yerinde ABD Büyükelçisi Judith Garber tarafından kullanıma açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi giriş katının bir üstünde yer alan American Corner’in açılışına ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber’in yanı sıra YDÜ Center of Excellence Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Tamer Şanlıdağ ile diğer üniversite yetkilileri, büyükelçilik mensupları ve davetliler de katıldı.

ŞANLIDAĞ

YDÜ Center of Excellence Başkanı Şanlıdağ, açılışta yaptığı konuşmada bilim, kültür ve sanatın toplumların kimliği açısından önemli olduğu kadar, dünyadaki toplum ve devletleri bir araya getirip birbirine yaklaştırma adına bir köprü görevi gördüğünü kaydetti.

YDÜ’nün dünya üniversiteleri arasındaki yeri ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler de veren Şanlıdağ, American Corner’in yenilenen ve geliştirilen altyapısıyla her yaştan ziyaretçiye hizmet vermeye hazır olduğunu, diğer YDÜ kütüphanelerinde de American Corner’lere yer vermek istediklerini belirtti.

Şanlıdağ, Amerikan Elçisi Garber ve elçilik çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

GARBER

Amerikan Büyükelçisi Judith Garber de dünya çapında 650’yi aşkın sayıda bulunan Amerikan mekânlarının her kesimden bireyin bulaşabileceği, kendilerini özgürce ifade edebilecek ve öğrenebileceği yerler olduğunu dile getirdi.

Garber, bu alanlarda öğrencilerin fikir alışverişinde bulunabileceklerini, samimi tartışmalara katılabileceklerini, girişimcilerin araştırma yapabileceklerini veya İngilizcelerini geliştirebileceklerini, sivil toplum liderlerinin demokrasi, halkın katılımı ve insan haklarıyla ilgili temaları birbirine bağlayıp keşfedebileceklerini belirtti.

american-corner-(1).jpg

YDÜ’deki Amerikan Köşesi’nin daha önce uluslararası spor konularından toplumsal cinsiyet konularına ve liderler için topluluk önünde konuşma seminerlerine kadar çok çeşitli programlara ev sahipliği yaptığını belirten Garber, toplum bireylerinin bugün açılışı yapılan mekânda bilgi arayışlarını karşılayacak kaynağı ve sıcak ortamı bulacağına işaret etti.

American Köşelerindeki tüm program ve kaynakların halka ücretsiz olarak sunulmaya devam ettiğini söyleyen Garber, YDÜ’yü de bir ortak olarak görmekten onur duyduklarını, Amerikan Köşesi’nin, kendini işine adamış personeliyle demokrasinin temel ilkesi olan bilgiye ücretsiz erişime olan bağlılığı simgelemeye devam edeceğine olan inancını da aktardı.

Garber konuşmasını “Buradaki Amerikan Köşesinin sunacağı öğrenme, katılım ve yetenekten ne kadar muhteşem şeyler çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum” diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı ve izaz ikrama geçildi.

american-corner-(3).jpg

AMERICAN CORNER’LER…

ABD Büyükelçiliklerinin Halkla İlişkiler bölümleri ile yerel kurumlar arasında ortaklıklar olarak kurulan ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın “Amerikan Mekânları” programı tarafından finanse edilen “American Corner”ler, ABD kültürü ve eğitimi hakkında güncel ve güvenilir bilgilere erişim sağlamakta ve dünyada farklı şehirlerde bulunmaktadır.

YDÜ’deki American Corner (AC NEU), 2007’deki açılışından bu yana 1800’den fazla programa ev sahipliği yaptı ve 76 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçilerine 3 boyutlu (3D) yazıcı, tasarım yazılımları ve görsel-işitsel teknoloji gibi yeni nesil araçlara erişim sunan American Corner, aynı zamanda elektronik ve masa oyunları aracılığıyla keyif alma şansı da veriyor. Dünya çapında, 650’den fazla Amerikan Köşesinden oluşan küresel ağ, açık diyalog için bir forum sağlayıp Amerikalılar ile dünya arasında anlayış köprüleri kurmaya yardımcı oluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi, 450 Öğrencisi Için Düzenlediği Mezuniyet Törenleri Tamamlandı01 Şubat 2022 Salı 16:02
  • Yakın Doğu Üniversitesi’ nde Mezuniyet Coşkusu Devam Ediyor30 Ocak 2022 Pazar 15:12
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Kurulumunu Tamamladığı Genom Analiz Laboratuvarı İle Genetik Analizlerde KKTC' nin Dışa Bağımlığına Son Verdi28 Ocak 2022 Cuma 18:59
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Mezuniyet Şöleni27 Ocak 2022 Perşembe 15:52
  • KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun Yeni Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Buket Baddal Oldu24 Ocak 2022 Pazartesi 16:39
  • Yakın Doğu Üniversitesi “Uluslararası Sosyal Bilimler Ve Sanat Araştırmaları” Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı21 Ocak 2022 Cuma 15:48
  • Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin Düzenlediği 2. Altın Caretta Ödüllerinden Yakın Doğu Oluşumu’na 4 Ödül20 Ocak 2022 Perşembe 16:29
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Yarıyıl Tatili İçin Özel Olarak Hazırladığı Şubat Dönemi Eğitimleri Başlıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 15:38
  • Yakın Doğu Üniversitesi' nden Uluslararası Bilim Konferansı18 Ocak 2022 Salı 15:48
  • Yakın Doğu Üniversitesi Ve Ankara Üniversitesi, İmzaladıkları Bilimsel İş Birliği Protokolü İle Ortak Bilimsel Yayın Ve Araştırma Projeleri Yürütecek16 Ocak 2022 Pazar 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti