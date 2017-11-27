 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.944
  • Altın 162,626
  • Dolar 3,9049
  • Euro 4,6654
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

YDÜ’den "Çevre Eğitimi" kitabı

»
YDÜ’den "Çevre Eğitimi" kitabı
Yakın Doğu Üniversitesi,Atatürk Eğitim Fakültesi ve İrfan Günsel Araştırma Merkezi’nden "Çevre Eğitimi" kitabı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı ve İrfan Günsel Araştırma Merkezi Araştırmacısı, Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından geliştirilen “Öğretmenlere Yönelik Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Programı”kapsamında yazılan “Çevre Eğitimi” kitabı Eğiten Kitap’tan yayınlandı. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıkalamalarda bulunan Yrd.Doç.Dr. Nazım Kaşot; “program geliştirilme çalışmaları öncesinde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı öğretmenlere yapılan ihtiyaç analiziyle programın ihtiyaçları belirlenmiştir. İhtiyaç analizinden elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin; Temel Çevre ve Ekoloji Bilgisi, Biyolojik Çeşitlilik, Çevre Sorunları, Kültürel Miras, Çevre Bilinçli Tüketicilik, Geri Dönüşüm, Çevre Sağlığı, Kirliliği Eğitim Yoluyla Önleme, Çevre Etiği, Doğa Fotoğrafçılığı, Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik konularında eğitim ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.

Belirlenen ihtiyaçlara göre de programın eğitim kitabı oluşturulmuştur. Çevre Eğitimi kitabı öğretmenlere yönelik olarak geliştirilmiş olsa da öğretmen adayları ve çevre konusuna ilgi duyan birçok kişiye kaynak olma özelliği taşımaktadır”dedi.

Kitabın tanıtım ve imza günü; Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Fuaye Alanı’nda; Atatürk Eğitim Fakültesi, İrfan Günsel Araştırma Merkezi ve Eğiten Kitap organizasyonuyla gerçekleştirildi. Etkinliğe; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDÜ’den birçok akademisyen,öğrenciler  ve yazarın yakınları katıldı. 

Fikri Ataoğlu: “Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot’un Geliştirdiği Program Ve Ürettiği Kitap Çevre Eğitimine Çok Ciddi Bir Katkı Koydu”

Tanıtım etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre eğitiminin çok önemli olduğunu ve Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot’un geliştirdiği program ve ürettiği kitapla çevre eğitimine çok ciddi bir katkı koyduğunu belirtti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından Prof. Dr. Gökmen Dağlı ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Batman da söz alarak yapılan çalışmanın ve çevre eğitiminin önemine vurgu yaptılar. 
Etkinliği sonunda ise, kitabın yazarı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, kitabın ve programın oluşturulma sürecini anlattı. Konuşmaların ardından “Çevre Eğitimi” kitabın yazarı Yrd.Doç.Dr. Nazım Kaşot kitaplarını imzaladı.  Çevre Eğitimi kitabı Kıbrıs ve Türkiye’de satışa sunularak, ders kitabı olarakda okutulmaya başlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ 3.Ulusal Farmakovijilans Kongresinde temsil edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 13:47
  • YDÜ Öğretim Üyelerinin Çalışmaları “Türkiyat Araştırmaları” dergisinde27 Kasım 2017 Pazartesi 13:45
  • Okray: Gelecek nesillere şiddetten arınmış bir gelecek bırakmak için çaba sarf etmeliyiz27 Kasım 2017 Pazartesi 13:43
  • YDÜ Toplumsal Projelerde Verimlilik Paneli düzenledi26 Kasım 2017 Pazar 14:08
  • DAÜ Psikoloji Bölümü 2. Sosyal Psikoloji Kongresi’ni düzenliyor24 Kasım 2017 Cuma 16:58
  • "Çocuğun sesine kulak verelim"24 Kasım 2017 Cuma 15:58
  • “Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Yönelimler Paneli” düzenleniyor24 Kasım 2017 Cuma 15:41
  • YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden “Diş Hekimliği Günü” mesajı24 Kasım 2017 Cuma 15:18
  • YDÜ İle LTB arasında “eğitim konserleri” işbirliği protokolü24 Kasım 2017 Cuma 15:15
  • DAÜ Eğitim Fakültesi bölge okullarıyla bir araya geldi24 Kasım 2017 Cuma 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti