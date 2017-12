Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ve YDÜ Center of Excellence BağlıToplumsalAraştırmaveGeliştirmeMerkezi 3 Aralık Engelliler Gününde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezini Ziyaret Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Bölümü hocaları ve öğrencileri ve Toplumsal Araştırma ve geliştirme Merkezi başkanlığını yürüten Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay,3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla Lefkoşa’daki Özel Eğitim ve İş Merkezini ziyaret ettiler. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm KoordinatörüUzman Öğretim görevlisi Yeşim Üstün Aksoy ve bölüm hocaları Safiye Yalnız, Ceren Tuncay, bölüm öğrencileri ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi başkanlığını yürüten Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınayile ortaklaşa gerçekleştirdikleri ziyaret, Özel Eğitim ve İş Merkezindeki çocuklaraengelliler günü dolaysıyla saç ve güzellik bakımı gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Aksoy; ‘‘Engelli çocuklarımıza saç ve güzellik bakımı yaparak onları engelliler gününde sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Engellilere karşı duyarlı olmak ve gereken ilgi ve desteği sadece engelliler gününde değil her zaman göstermek gerekir”dedi.Ayrıca böylebirsosyalsorumlulukprojesindeyeraldıklarıiçinmutluolduklarınıbelirten Aksoy,EngellilergünüdolayısıylabizebufırsatısağlayanLefkoşaÖzelEğitimmerkezimüdürüSonerÖyken’eteşekkürederiz’’ dedi. Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri ise, gerçekleştirdikleri bu etkinlikte duygusal anlar yaşadılar ve bu etkinlikte yer almaktan dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler.

YakınDoğuÜniversitesiCenter of Excellence bağlıToplumsalAraştırmaveGeliştirmeMerkezi, çocuk, kadın, çevre ve engelliler ile ilgili bilimsel projeler yürütmektedir. Merkezin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay’ın yaptığı açıklamaya göre, engelsiz faaliyetlerin hız kazanmasında ilkleri hem ülkeye hem de üniversiteye yaşattıkları için gururlu olduklarını, toplumsal sorunların çözümünde bilimsel bir altyapı oluşturarak engellilik ve hizmet kalitesi alanında birçok bilimsel yayın, editörlük ve faaliyette bulundukları vurguladılar. Özellikle her türlü gönüllü katkıyı sağlayarak dernek, vakıf ve özel eğitim kurumları ile işbirliği gerçekleştirdiklerinin ortak açıklamasını yapan Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü işbirliği ile Özel Eğitim Kurumuna gönüllü hizmete katkı sağlamanın mutluluğunu, hem bilimsel hem de farkındalık içeren faaliyetlerinin ne ilk ne de son olacağını ifade ederek engelsiz faaliyetlere devam edeceklerini vurguladılar.