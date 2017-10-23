YDÜ’nün “100 Türk Bilim İnsanı Konferans Dizisi” devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin,100 Türk Bilim İnsanının Davet Edildiği, “Bilim Yapmak için 100 Neden” KonuluKonferans Dizisinin Üçüncü Konuğu, Sayısal Görüntü ve Video İşleme Konularında Önemli Çalışmaları Bulunan Prof. Dr. Ahmet Murat Tekalp Oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, yükseköğretimde oluşturduğu eğitim, araştırma ile toplumu dönüştürme kültürü ve pratiği çerçevesinde bilim yapmanın ve üretmenin öneminin anlatıldığı“Bilim Yapmak için 100 Neden”konulu konferans dizisinin üçüncüsü, sinyal işleme konusunda 25 yıldan beri araştırmalar yapan, aynı zamanda sayısal görüntü ve video işleme konularında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Murat Tekalp’ın katılımı ile gerçekleşti.

Konferansta Teknoloji İle İlgili Birçok Konu Ele Alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 numaralı amfide gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Murat Tekalp tarafından, gelişen teknolojide bir yeri olan görüntü, video işleme ile sıkıştırma ve ağ oluşturma konuları ele alındı.

Görüntü ve video işleme konusu hakkında temel teorik bilgilerin de paylaşıldığı konferansta, son dönemde eğitimlere göre yeniden düzenlenen ağ dünyası ve yazılım ağları ile birlikte, ağ dünyasında oluşan karmaşayı sadeliğe dönüştüren sistem olan SDN ağ yönetimi hakkında bilgiler verildi.Sunumunda, görüntü ve video işleme teknikleri hakkında birçok konuya da değinen Prof. Dr. Murat Tekalp, trafik etkileşim analizleri içeriklerinden oluşan trafik mühendisliği hakkında da detaylı bilgileraktardı.

Konferansa Yoğun İlgi Gördü

Konferans sonunda sunumunda yaptığı konular ile ilgili yöneltilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Murat Tekalp, konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yakın Doğu Üniversitesirektörlük üyelerine ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

Prof. Dr. Murat Tekalp’e “Bilim Yapmak İçin 100 Neden”konferanslar dizisine konuk olmasından dolayı teşekkürlerini sunan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Murat Tekalp’i misafir etmekten onur ve “Bilim Yapmak İçin 100 Neden” konulukonferans dizisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü olarak mutluluk duyulduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Murat Tekalp Kimdir?

1958’de İstanbul’da doğan Ahmet Murat Tekalp, 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden BS derecesi (çift anadal) aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini 1982 ve 1984 yıllarında Rensselaer Polytechnic Institute, Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1984 - 1987 yılları arasında ABD’nin New York eyaletinde Eastman Kodak şirketinde araştırmacı olarak çalışan Tekalp, akademik kariyerine 1987’de Rochester Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başladı; 1990’da doçentlik, 1995’te profesörlük, 2000’de de seçkin profesörlük (distinguished professor) ünvanlarını aldı. 2001’de Koç Üniversitesi’ne katılan Tekalp, 1992 - 1993’te Bilkent Üniversitesi’nde, 1999 - 2000’de Sabancı Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1987’de, ABD’de Ulusal Bilim Vakfı Araştırma Teşvik Ödülünü aldı.

1998’de IEEE Sinyal işleme Derneği tarafından “Distinguished Lecturer” (Başarılı Okutman) seçildi; 1999’da Fulbright Senior Scholarship ödülünü kazandı; 2003’te IEEE “Fellow” ünvanı ve 2004 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı. Alanında pek çok kuruluşun başkanlığını yapan Tekalp, 1999’dan beri “Elsevier Journal Signal Processing: Image Communication”da baş editörlük görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. A. Murat Tekalp’in Ocak 2004 itibariyle Uluslararası Bilimsel Atıf indeksince taranan, hakemli dergilerde çıkmış 88 yayını vardır ve bu yayınlara 1240 atıf yapılmıştır.

