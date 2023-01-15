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Yedi köpeğin saldırıp öldürdüğü kadın için konuşan uzman: “Hayvanlar stres altında”

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İngiltere'nin Surrey bölgesinde yedi köpeğin bir kadına vahşice saldırmasıyla ilgili yorum yapan bir köpek psikoloğu, saldırının "tamamen önlenebilir" olduğuna inandığını söyledi.
Yedi köpeğin saldırıp öldürdüğü kadın için konuşan uzman: “Hayvanlar stres altında”

22 yıldır hayvan davranışları alanında uzmanlığı bulunan köpek psikoloğu Bruce Clanford, İngiltere’nin Surrey bölgesinde köpek saldırısı sebebiyle bir kadının hayatını kaybetmesinden dolayı, yalnızca stres altındaki hayvanların bu şekilde saldıracağını söyledi.

Yedi köpeğin bir kadına saldırmasını şok edici ve kendi deneyimlerine göre “neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir şey” olarak tanımlayan Clanford, saldırıdan köpekler ve insanlar arasındaki iletişimin bozulmasını sorumlu tuttu.

Kadının ailesine sempati duymaktan başka bir şey hissedemediğini söyleyen köpek psikoloğu, köpeklerin hepsi çok stresli hissediyorsa bu şekilde davrandıklarını söylüyor.

“KÖPEK GEZDİRİCİLERİ PROFESYONEL OLMALI”

Daily Mail’in haberine göre, Clanford, açıklamasında, “Sorunlu davranışlara da sahip köpeklerle çalıştığım tüm zaman boyunca, onların topluca birine saldırdıklarını hiç görmedim.”

“Köpekler, kendilerini çok stresli hissediyorlarsa bu şekilde davranırlar. İçlerinden sadece bir veya ikisi rahatsız olsaydı, sürünün tamamı göründüğü gibi davranmazdı.”

“Köpekleri bir grup olarak dışarı çıkardığınızda, bireysel olarak nasıl davrandıklarını, birbirlerine nasıl tepki verdiklerini ve tetikleyicilerinin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Daha önce tanışmamış olabilecek bir sürü köpeği bir araya getirdiğinizde endişelenirler.”

“Ve köpeklerden biri bir hedef buldu: kendi köpeğiyle yürüyen ikinci bir kadın. Köpeklerin önce kadının hayvanına saldırmaya çalışması ve kadının araya girmesiyle ona saldırmaları mümkündür.”

“Yalnızca hepsi aynı şekilde hissediyorsa, sürü zihniyetiyle birlikte hareket ederler. Hepsinin stresli ve endişeli olduğundan şüpheleniyorum. Ve bu, ilk köpek saldırmadan çok önce başlamış olmalı.”

“İnsanların başarısız olduğu bir şey için köpeklerin suçlanması üzücü. İşte bu nedenle, tüm köpek gezdiricilerin belirli niteliklere sahip olmalarına ihtiyacımız var ve ayrıca acilen bu işin profesyonel bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor.” dedi.

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