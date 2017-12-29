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Yeni yıl öncesi, Girne’de eğlence mekanlarına sıkı denetim

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Yeni yıl öncesi, Girne’de eğlence mekanlarına sıkı denetim
İzinsiz faaliyet gösteren Jolly Joker ve The Gift of Gods isimli işletmeler mühürlendi

Girne Belediyesi Sağlık Ekipleri, Yeni Yıl tatilinin huzur içerisinde geçmesi için vatandaş ve turistlerin ilgi gösterdiği özel eğlence mekanları yanında,  yemek organizasyonları açısından yoğun çalışan otel, pastane, kasap vb. işletmeleri “Gıda hijyeni ve güvenliği, genel temizlik ve altyapı kriterleri” açısından denetledi.
Denetimlerde işyerlerinin; yiyecek üretim alanlarının koşulları, çalışan personelin kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğu kontrol edildi.
Belediye Sağlık Ekipleri tarafından 115 ayrı işletme ziyaret edilerek, izinsiz faaliyet gösteren  Jolly Joker ve The Gift of Gods isimli işletmeler mühürlendi. 
3 işletmeye toplam  296 TL para cezası kesilirken, sağlık koşullarına uygun olmayan 34 kg et ürünü ile 90 adet tütsülenmiş balık ve 7 adet paketlenmiş tavuğa el konuldu. 

Soyel: “Talebin artması, stoklamayı getiriyor”

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü Şube Amiri Naile Soyel, yeni yıl süresince yoğun bir akışla hizmet verecek olan catering sektörü işletmelerinde hijyen kurallların temininin yaşamsal önem taşıdığını, toplu tüketim alanlarında gıda kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için gıdaların muhafazasından servis edilmesine dek tüm aşamalarda gıda güvenliği kriterlerinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Güngördü: “Gıda konusundaki hassasiyet ve denetimler sürecek”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Yeni Yıl’ın huzur içinde geçmesi, tüm halkın ve turistlerin Girne kentinde aldığı hizmetlerden memnun kalmasının önemine değindi. 
Güngördü, belediyenin denetimlerini sürdürmesi ve işyerlerinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin şart olduğuna işaret ederek, işyerlerinde, gıda konusunda yasal olan zorunluluklar hakkında sadece Yeni Yıl’da değil yılın tüm zamanlarında sürekli olarak hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. 
Güngördü, “Bu hassasiyet, işletmelerdeki hijyen standardının sağlanması yanında kalite çizgisinin de yükselmesi içindir. Denetimlere aralıksız devam edilecektir. Bu vesile ile tüm halkımızın Yeni Yılını kutlar ve yeni yılı herkesin huzur içinde geçirmesini temenni ederim. Esnafımıza da hayırlı işler dilerim.” dedi.
 

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