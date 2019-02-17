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Yenilgi sonrası taraftar, Başkan'ın evini bastı!

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Süper Ligde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Bursaspor'da taraftar Başkan Ali Ay'ın evini bastı. Taraftarlarla görüşen Başkan, Mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı.
Yenilgi sonrası taraftar, Başkan'ın evini bastı!

Süper Ligin 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Bursaspor'un yönetim kurulu, Mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre kararına sebep olan taraftar ve başkan görüşmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

SAMET AYBABA'YI DA ELEŞTİRDİLER

Takımın gidişatından şikayetçi olan taraftarlar, hem yönetimi hem de Samet Aybaba'yı eliştirerek, Başkan Ali Ay'ın bir an önce kongreye gitmesini istedi.

Görüşmenin ardından Bursaspor yönetimi, kısa süre sonra olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

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