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Yiannis Nikolaidis, Türkiye'nin "Lefkoşa FIR” hattındaki faaliyetleri tehlikeye attığını iddia etti

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Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Yiannis Nikolaidis, Türkiye’nin “Lefkoşa FIR” hattındaki faaliyetlerinin, hava trafiğinin normal işleyişini engellediğini iddia etti.
Yiannis Nikolaidis, Türkiye'nin "Lefkoşa FIR” hattındaki faaliyetleri tehlikeye attığını iddia etti

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Yiannis Nikolaidis, Türkiye’nin “Lefkoşa FIR” hattındaki faaliyetlerinin, hava trafiğinin normal işleyişini engellediğini iddia etti.

Alithia gazetesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Nikolaidis’in, Akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu ve Avrupa Havacılık Eğitim Organizasyonları Federasyonu tarafından organize edilen “Hava Taşımacılığı: Sorunlar ve Gelecekteki Perspektifler” konulu uluslararası konferansta yapmış olduğu konuşmada uçuş güvenliğindeki  Türk “engelinden” söz ettiğini yazdı.

Habere göre Nikolaidis yaptığı konuşmada “Türkiye’nin Lefkoşa FIR hattındaki yasa dışı faaliyetlerinin hava trafiğinin normal işleyişini engellediğini ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uçuş güvenliğini garanti altına alma çabasını da tehlikeye attığını” ileri sürdü.

Nikolaidis, gerekli iletişimin kurulması amacıyla kısa zaman önce ve geçmişte yineledikleri gibi Türkiye makamları ile iş birliği yapma taleplerini sürdüreceklerini ve hiçbir zaman bundan yorulmayacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin uçuş güvenliğini siyasileştirmemesi konusunda ikna edilmesi için konferansa katılan paydaşlara çağrıda bulunan Nikolaidis, Rum makamlarının, “Kıbrıs FIR” hattı içindeki  güvenliği yüksek düzeyde tutmak için her türlü çabayı sarf ettiğini ancak Türkiye’nin faaliyetlerinin potansiyel güvenlik tehlikeleri yarattığını savundu.

1974 sonrasında Türkiye’nin, Lefkoşa FIR hattının kuzey bölümünde uçan tüm uçaklardan Ankara kontrol merkezi ile telsiz haberleşmesi kurmasını istediğini, Türkiye’nin 1977’de ise “Lefkoşa FIR” hattı içerisinde tavsiyeli hava sahası oluşturulmasını ilan ettiğini belirten Nikolaidis uluslararası havacılık topluluğunun, BM ‘nin ilgili kararlarına göre Türkiye’nin bu “hukuksuzluğunu” hor gördüğünü söyledi.

Türkiye’nin, Sivil Havacılık olan Rum makamlarıyla iş birliğini reddettiğini söyleyen Nikolaidis, "Güney Kıbrıs’a kayıtlı uçaklara veya Güney Kıbrıs’taki kayıtlı uçaklara" Ankara ve İstanbul FIR hattı içerisinde uçmasına izin vermediğini de belirtti.

Nikolaidis, Güney Kıbrıs’ta kurulan hava yolu şirketleri için bu durumun rekabet açısından olumsuz etkilere sahip olduğunu savundu.

Nikolaidis açıklamaları çerçevesinde Türkiye’nin, Avrupa hukukuna ters olan faaliyetlerde bulunarak “Lefkoşa FIR” hattını etkilediğini iddia etti.

Türk askeri uçaklarının ve İHA’ların “Lefkoşa FIR” hattında ve Güney Kıbrıs’ın uluslararası hava sahasındaki  ihlallerinin yoğunlaşmasının bir kez daha Güney Kıbrıs’a karşı “saldırgan ve yasa dışı olan davranışını” ortaya koyduğunu iddia eden Nikolaidis, açıklamasında ayrıca hava taşımacılığında güçlü temellerin atılmasına yardımcı olacak çeşitli politikaları da ileriye götürdüklerini ifade etti.

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