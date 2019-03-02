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YÖDAK heyeti EURIE’ye katıldı

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Dördüncü kez düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne (EURIE) YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ve YÖDAK üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek’den oluşan YÖDAK heyeti de katıldı
YÖDAK heyeti EURIE’ye katıldı

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvede, yükseköğretimde yeni trendler, uluslararasılaşma, yapay zeka ve akıllı diplomalar gibi birçok başlıkta paneller düzenlenerek, açılan stantlarda yeni gelişmeler paylaşıldı.

YÖDAK ÜYESİ PROF. DR. OLGUN ÇİÇEK KONUŞMACI

Uluslararası düzeyde toplam 3 binden fazla rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenin katıldığı zirvenin açılışına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Necip Camuşcu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)  Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas katılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden zirveye katılan üniversitelerle birlikte, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ve YÖDAK üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek de açılışta yer aldı. Prof. Dr. Çiçek zirvede bir  de konuşma yaptı.

EURIE’de 50’den fazla panel, atölye çalışması ve yuvarlak masa toplantısı ve sempozyumda, yükseköğretimde yeni trendler, yapay zekâ teknolojileri, Endüstri 4.0, STEM eğitimi, yükseköğretimde kadının liderliği, sığınmacıların yükseköğretim durumu, girişimcilik ve teknoloji, akıllı diplomalar, eğitimde yükselen ülkeler gibi konular masaya yatırıldı.

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