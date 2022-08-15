YÖK Başkanı; KKTC hariç kontenjanların %99'u doldu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü" dedi.

Barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin, üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini ifade eden YÖK Başkanı Özvar, "Önümüzdeki yıllarda da daha kapsayıcı bir sisteme geçerek, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalarımıza devam edeceğiz. Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.