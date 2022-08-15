  • BIST 2.870,88
  • Altın 1028.556
  • Dolar 17.958
  • Euro 18.3014
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

YÖK Başkanı; KKTC hariç kontenjanların %99'u doldu!

» »
"KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü" dedi.
YÖK Başkanı; KKTC hariç kontenjanların %99'u doldu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü" dedi.

Barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin, üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini ifade eden YÖK Başkanı Özvar, "Önümüzdeki yıllarda da daha kapsayıcı bir sisteme geçerek, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalarımıza devam edeceğiz. Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt dışındaki sahte üniversiteden alınan diploma’ haberine erişim engeli10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:23
  • Rauf Denktaş Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 20 Ağustos’ta Yapılacak10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:28
  • UKÜ Öğrencisinin Çift Diploma Başarısı10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58
  • Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden birincilik ödülü09 Ağustos 2022 Salı 12:36
  • UKÜ Tıp Fakültesi Yeni Döneme Hazır09 Ağustos 2022 Salı 12:34
  • Uzmanlığı olmamasına rağmen atandı: Torpilli profesör09 Ağustos 2022 Salı 10:06
  • KPSS'de yeni takvim belli oldu09 Ağustos 2022 Salı 09:18
  • Lefkoşa Sahne’de anlamlı etkinlik08 Ağustos 2022 Pazartesi 07:54
  • ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:38
  • ÖSYM Başkanlığı’na Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Bayram Ali Ersoy atandı04 Ağustos 2022 Perşembe 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti