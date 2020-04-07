Yoksul ülkelerin borç ödemelerinin ertelenmesi için çağrı

100'den fazla uluslararası kuruluş bir araya gelerek, koronavirüs salgını nedeniyle, yoksul ülkelerin borç ödemelerinin bu yıllık ertelenmesi için çağrıda bulundu.

Aralarında dünya genelinde büyük yardım faaliyetlerinde bulunan Oxfam ve ActionAid'in de bulunduğu kuruluşlar dünya liderlerine ve büyük bankalara gönderdikleri mektupta bir dizi borç erteleme adımı çağrısında bulundu.

Kuruluşların erteleme talep ettiği borçlar 25 milyar doları buluyor. Eurodad verilerine göre dünyanın en yoksul 69 ülkesinin bu yıl başka ülkelere ve çok uluslu kuruluşlara ödemesi gereken 19.5 milyar dolar, özel kuruluşlara ödemesi gerekense 6 milyar dolar borç bulunuyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 50 milyar dolarlık acil yardım fonu oluştururken, Dünya baknası da kırılgan durumdaki ülkeler için 14 milyar dolarlık ihtiyaç paketi onayladığını duyurmuştu.