  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

YSK: Sandıklarda 2,157 kişi görev yapacak

»
YSK: Sandıklarda 2,157 kişi görev yapacak
190,551 seçmenin 719 sandıkta 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullanılabileceği 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandıklarda 2,157 kişi görev yapacak

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere 7 Ocak Pazar günü bir kez daha sandığa gidiyor. Seçim sürecini yürütmekten sorumlu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim için hazırlıklarını sürdürüyor.

190 bin 551 seçmenin 719 sandıkta 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullanılabileceği 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandıklarda 2 bin 157 kişi görev yapacak.

Yeni Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca ilk kez uygulanacak sistemle, seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili olacak.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili seçilecek.

Seçimde, yüzde 5 ülke barajını geçecek partiler milletvekili çıkarabilecek.

8 partiden 379 ve 9 da bağımsız aday olmak üzere toplam 388 adayın isimlerinin yer aldığı oy pusulalarının Devlet Basımevi’nde büyük boyutlu basılmasına paralel olarak oy kullanma yerlerindeki paravanlarda ve masalarda da düzenlemeye gidildi. Pusulanın ebatı 70×49.5 cm. Pusula, standart poster veya afiş boyutu olarak nitelendirilen A2’den daha büyük, A1 den ise daha küçük.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçimin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi, seçmenlerin yeni oy kullanma şekilleriyle ilgili bilgilenmesi için eğitici çalışmaları sürdürdüklerini, medya yoluyla halka ulaşmaya çalıştıklarını, iki üniversitenin de oy verme şekilleriyle ilgili videolar hazırladığını hatırlatarak, “El birliğiyle yaptığımız çalışmalarla umarım vatandaşlar oylarını doğru kullanacaktır” dedi.
YSK Başkanı Şefik, Kıbrıslı Türklerin eğitim düzeyi yüksek bir toplum olmakla övündüğünü belirterek, “Bu güzel bir özelliktir. Temennim fazla oy yanmadan, kişilerin de oy kullanma isteğiyle sandığa gitmeleri ve iradelerini yansıtmalarıdır. Umarım katılım yüksek olacaktır” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • UBP Maraş’ta miting düzenledi29 Aralık 2017 Cuma 17:16
  • "Mağusa Limanı’nın geliştirilmesi temel hedeflerimizdendir"29 Aralık 2017 Cuma 15:46
  • MDP ve YDP'li 4 aday, kazansalar bile sabıkalarından ötürü milletvekili olamayacaklar29 Aralık 2017 Cuma 11:09
  • Gazimağusa'da seçimi kimler kazanacak? İşte kulis haberleri...29 Aralık 2017 Cuma 10:05
  • Bağımsızlık Yolu Girne’de sokaktaydı29 Aralık 2017 Cuma 09:52
  • İdris: ”Tarafsız, hızlı ve güçlü kamu yönetimi oluşturacağız”28 Aralık 2017 Perşembe 15:21
  • YDP, Kamu- İş’i ziyaret etti28 Aralık 2017 Perşembe 15:15
  • UBP milletvekili adayları DAÜ’yü ziyaret etti28 Aralık 2017 Perşembe 15:12
  • CTP Lefke’yi ziyaret etti28 Aralık 2017 Perşembe 15:10
  • Özyiğit: "Doğrudan Gelir Desteği adil bir şekilde ödenecek"28 Aralık 2017 Perşembe 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti