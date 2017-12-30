YSK: Sandıklarda 2,157 kişi görev yapacak

190,551 seçmenin 719 sandıkta 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullanılabileceği 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandıklarda 2,157 kişi görev yapacak

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere 7 Ocak Pazar günü bir kez daha sandığa gidiyor. Seçim sürecini yürütmekten sorumlu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim için hazırlıklarını sürdürüyor.

190 bin 551 seçmenin 719 sandıkta 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullanılabileceği 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandıklarda 2 bin 157 kişi görev yapacak.

Yeni Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca ilk kez uygulanacak sistemle, seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili olacak.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili seçilecek.

Seçimde, yüzde 5 ülke barajını geçecek partiler milletvekili çıkarabilecek.

8 partiden 379 ve 9 da bağımsız aday olmak üzere toplam 388 adayın isimlerinin yer aldığı oy pusulalarının Devlet Basımevi’nde büyük boyutlu basılmasına paralel olarak oy kullanma yerlerindeki paravanlarda ve masalarda da düzenlemeye gidildi. Pusulanın ebatı 70×49.5 cm. Pusula, standart poster veya afiş boyutu olarak nitelendirilen A2’den daha büyük, A1 den ise daha küçük.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçimin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi, seçmenlerin yeni oy kullanma şekilleriyle ilgili bilgilenmesi için eğitici çalışmaları sürdürdüklerini, medya yoluyla halka ulaşmaya çalıştıklarını, iki üniversitenin de oy verme şekilleriyle ilgili videolar hazırladığını hatırlatarak, “El birliğiyle yaptığımız çalışmalarla umarım vatandaşlar oylarını doğru kullanacaktır” dedi.

YSK Başkanı Şefik, Kıbrıslı Türklerin eğitim düzeyi yüksek bir toplum olmakla övündüğünü belirterek, “Bu güzel bir özelliktir. Temennim fazla oy yanmadan, kişilerin de oy kullanma isteğiyle sandığa gitmeleri ve iradelerini yansıtmalarıdır. Umarım katılım yüksek olacaktır” diye konuştu.