Yunan Cumhurbaşkanı Kıbrıs Harekatı’nın yıldönümünde konuştu: “Acılarımız hâlâ taze”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümünde acılarının hala taze olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin barbarca müdahalesini unutmayacağız" gibi ifadeler kullanan Yunanistan Cumhurbaşkanı, halihazırda Doğu Akdeniz'deki saldırganlığın arttığını savundu.

Yunan Kathimerini gazetesinde ise 'Doğu Akdeniz yanıyor: Tehlikeli oyunlar' başlığıyla bir analiz yayınlandı.

Analizi kaleme alan isim, 8 Temmuz'da 'Erdoğan her şeyi yapacak' başlıklı yazıyı yazan Vasilis Nedos.

Türkiye'nin 30 Mayıs'ta Rodos ve Girit kıyılarını da içine alan Akdeniz'deki yeni haritayı yayınladığını hatırlatan Nedos, Ankara'nın halihazırda Yavuz, Kanuni ve Barbaros gibi gemilerle sondaj yaptığını belirtiyor.

Atina yönetiminin geçtiğimiz haftalarda deniz hareketliliğini gözlemlediğini belirten yazar, Yunanistan'ın Fransa ile yakınlaşmasını mercek altına aldı.

Türkiye'den korkan Atina'nın Paris'le yoğun şekilde müzakereler yürütüp anlaşmalar yaptığını vurgulayan Nedos, Fransa'nın Girit açıklarında 30 gün içerisinde bir sismik araştırmaya girişebileceğini aktardı.

Yunan yazar, Girit'in doğusundaki muhtemel bir araştırmanın başlamasının Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşma bölgesini de kapsayacağını savundu.

Vasilis Nedos'a göre, halihazırda en çok merak edilen soru ise, ABD'nin bölgedeki gelişmelere nasıl tepki vereceği. Yunan yazar, Atina'nın Fransız ve ABD donanmalarının bölgede bulunmasını istediğini ancak bir üssün kullanıma sunulması gibi bir seçeneğin düşünülmediğini bildirdi.